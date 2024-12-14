Yunus Akgün'e astronomik zam! Galatasaray'dan tam 4 katı teklif

Galatasaray'da bu sezon iyi bir performans sergileyen Yunus Akgün'e zam geliyor.

Sarı-Kırmızılı ekipte bu sezon dikkat çeken bir oyun ortaya koyan Yunus Akgün'ün maaşı tam 4 katına çıkarılıyor.

Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında güzel bir gole imza atan 24 yaşındaki oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi performans ortalamasına sahip kanat oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Kabul etti

Geride kalan 6 haftada Yunus Akgün zirvede yer alırken Bertnardt Traore, Barış Alper Yılmaz, Cerny ve Bruma listede kendine yer buldu. Yunus ayrıca attığı 5 golle gol krallığı yarışında Hojlund, Samu ve Varga'yla birlikte zirveyi paylaştı. Avrupa Ligi'ndeki performansıyla birçok kulübün radarına giren yıldız oyuncu, yönetimin sözleşme uzatma teklifine 'evet' diyerek muhtemel bir teklifte kulübünün elini de güçlendirmiş oldu.

Haberin devamı aşağıda

Ne oldu?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray yönetimi de Leicester City macerasından sonra sarı kırmızılı formayla dikkatleri üzerine çeken Yunus'la sezon daha bitmeden masaya oturdu. Sözleşme uzatma teklifini kabul eden Yunus'a yönetim de büyük bir jest yaptı. Sarı kırmızılılar Yunus'un 12 milyon liralık yıllık ücretini 50 milyon liraya çıkarıp sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Kerem'den sonra parladı

Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası esiyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun gidişinden sonra "O yoksa ben varım" diyerek sahne alan Yunus, hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla bir yıldız gibi parlıyor.