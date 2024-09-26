Yunus Akgün, Avrupa'da bir ilki başardı

Galatasaraylı Yunus Akgün, PAOK maçında kaydettiği golle kariyerinde Avrupa Kupalarında bir ilki başardı.

Galatasaray, PAOK'u 3-1 mağlup etti

Yunus Akgün gol kaydetti

Kariyerinde bir ilki başardı

NE OLDU? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında evinde konuk ettiği PAOK'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların ikinci golü Victor Osimhen'in asistinde Yunus Akgün'den geldi. Böylece Yunus Akgün kariyerinde bir ilki başardı.

BÜYÜK RESİM: 24 yaşındaki Yunus Akgün, PAOK'a karşı UEFA Avrupa Ligi'nde kaydettiği golle kariyerinde Avrupa kupalarında ilk gol sevincini yaşadı. Yunus Akgün'ün bu sezon Süper Lig'de de 1 golü bulunuyor. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, 87. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. Galatasaray'ın PAOK karşısındaki gollerini Baba Rahman (KK), Yunus Akgün ve Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi lig etabının 2'nci haftasında Rigas Skola'ya konuk olacak. Kritik mücadele 3 Ekim'de oynanacak.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki diğer rakipleri ise şu şekilde: