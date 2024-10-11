Yunus Akgün, 40 milyon lirayı geri çevirdi!

- Yunus Akgün yeni teklifi kabul etmedi
- Rakamı düşük buldu
- Galatasaray teklifi revize edecek
NE OLDU? Galatasaray sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Yunus Akgün'ün kontratını yenilemek üzere harekete geçti. Ancak Sports Digitale'nin haberine göre, Yunus Akgün ve menajeri, sarı-kırmızılı yönetimin 40 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.
BÜYÜK RESİM: Son dönemde dikkat çeken bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün menajeri, sözleşmedeki rakamın iyileştirilmesini talep etti. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcuya kısa süre içinde yeni bir teklif daha yapacak.
Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen hücum oyuncusu, bu sezon 11 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.
Galatasaray'da Yunus Akgün performansıyla sezonun parlayan isimlerinden biri oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu aratmayan 24 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılar yeni sözleşme peşinde.