Galatasaray v Alanyaspor - Turkish Super LeagueGetty Images Sport
İdil Erin Tetik

Yunus Akgün, 40 milyon lirayı geri çevirdi!

TransfersSüper LigGalatasarayY. Akgun

Yunus Akgün'ün Galatasaray'ın 40 Milyon liralık yeni sözleşme teklifini reddettiği söyleniyor.

  • Yunus Akgün yeni teklifi kabul etmedi
  • Rakamı düşük buldu
  • Galatasaray teklifi revize edecek

NE OLDU? Galatasaray sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Yunus Akgün'ün kontratını yenilemek üzere harekete geçti. Ancak Sports Digitale'nin haberine göre, Yunus Akgün ve menajeri, sarı-kırmızılı yönetimin 40 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

BÜYÜK RESİM: Son dönemde dikkat çeken bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün menajeri, sözleşmedeki rakamın iyileştirilmesini talep etti. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcuya kısa süre içinde yeni bir teklif daha yapacak.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen hücum oyuncusu, bu sezon 11 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

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Galatasaray'da Yunus Akgün performansıyla sezonun parlayan isimlerinden biri oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu aratmayan 24 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılar yeni sözleşme peşinde.

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