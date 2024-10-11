Yunus Akgün, 40 milyon lirayı geri çevirdi!

Yunus Akgün'ün Galatasaray'ın 40 Milyon liralık yeni sözleşme teklifini reddettiği söyleniyor.

Yunus Akgün yeni teklifi kabul etmedi

Rakamı düşük buldu

Galatasaray teklifi revize edecek

NE OLDU? Galatasaray sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Yunus Akgün'ün kontratını yenilemek üzere harekete geçti. Ancak Sports Digitale'nin haberine göre, Yunus Akgün ve menajeri, sarı-kırmızılı yönetimin 40 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

BÜYÜK RESİM: Son dönemde dikkat çeken bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün menajeri, sözleşmedeki rakamın iyileştirilmesini talep etti. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcuya kısa süre içinde yeni bir teklif daha yapacak.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen hücum oyuncusu, bu sezon 11 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Haberin devamı aşağıda

Galatasaray'da Yunus Akgün performansıyla sezonun parlayan isimlerinden biri oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu aratmayan 24 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılar yeni sözleşme peşinde.