Panathinaikos'un oyun kalitesi beklentilerin altında kalınca Fatih Terim de adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Kifsia ile karşı karşıya geldi.

37. dakikada Palacios'un golüyle öne geçen yeşil-beyazlı takım, 64. dakikada Schenkeveld'in oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 68. dakikasında ise Kifsia, Milicevic'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve maç bu sonuçla bitti.

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PAOK'un kazandığı haftada iki puan kaybeden Panathinaikos'ta taraftarlar, Fatih Terim'e öfkeliydi.

Yerden yere vuruldu

Skorer'in haberine göre Yunan medyası da Fatih Terim'in Panathinaikos'unu yerden yere vurdu.

Haberlerde son dönemdeki performansların hayal kırıklığına neden olduğu vurgulandı.

Taraftar isyan etti: "Terim'i gönderin"

Panathinaikos taraftarları Kifisia maçının ardından sosyal medyada öfke saçtı.

Kulüp başkanı Yiannis Alafouzos ve teknik direktör Fatih Terim "yeşil" öfkenin hedefinde yer alan isimlerin başında geldi.

Panathinaikos taraftarlarının birçoğu "Lig zaten bitti" yorumları yaparken bazı taraftarlar ise ironik bir şekilde "Bu zaten Ivan Jovanovic'in suçu" yorumlarında bulundu.

Panathinaikoslu bazı taraftarlar Alafouzos'un Terim'i gönderip Jovanovic'i şansı varken geri getirmesini isterken bazıları ise başkan ve Terim'in aynı anda istifa etmeleri gerektiğini söyledi.