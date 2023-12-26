Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Yunan basınında manşetleri süsledi.

Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in yeni anlaşması, salı günü öğleden sonra gündeme bomba gibi düştü.

Tecrübeli hocanın, Yunanistan kulübü Panathinaikos ile anlaştığı öğrenildi. Terim'in yarın Yunanistan'a gidip Panathinaikos ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yunanistan medyasının tepkileri

Yunanistan medyası, bu haberlerin ardından Fatih Terim'e geniş yer ayırdı. Yunan basınındaki Fatih Terim yansımaları şu şekilde:

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TE NEA: PANATHINAIKOS İÇİN YIKIM

"Panathinaikos için yıkım. Panathinaikos, komşu ülkeden gelen tüm bu açıklamalara tepki vermiyor. Yeşiller hiçbir şeyi reddetmedi. Ve zaman geçtikçe bu muhtemelen onların kontrolünden çıkar."

SPORTIME: TÜRKİYE'DEN BOMBA HABER

"Panathinaikos'un Yunanistan'a ve Süper Ligi'ne Fatih Terim'i getirmeye hazırlandığı yönündeki yayınlar Türkiye'de büyük ses getirdi."

PARASKHNIO: PANA'NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM

"Panathinaikos'ta hızlı gelişmeler yaşanırken başkan Giannis Alafuzos, 2,5 yıllık işbirliğinin ardından Ivan Jovanoviç'i görevden alarak yerine Türk teknik direktör Fatih Terim'i getirmeye karar verdi."