Barcelona kulübü, önümüzdeki saatler içinde Manchester City ile anlaşmayı sonuçlandırmasının ardından Rodri'nin transferini resmî olarak açıklayacak.

Manchester City'nin sert pazarlık tutumu nedeniyle beklenenden daha uzun süren müzakerelerin ardından her şey artık kesinleşmiş ve tamamlanmış durumda.

"Sport" gazetesinin bildirdiğine göre Barcelona, son anda sunduğu akıllıca bir teklif sayesinde transferi tamamlamayı başardı. Bu teklifte belirleyici olan, Katalan kulübünün derhal ödemeyi arzuladığı azami tutar olan 60 milyon euroluk sabit bir bedel oldu; buna bir dizi değişken de eklendi.

Daha net bir ifadeyle, oyuncunun oynayacağı maç sayısına karmaşık biçimde bağlanmış 10 milyon euroluk değişkenler bulunuyor. Bunlara ek olarak, yalnızca gerçekleştirilmesi daha kolay hedeflere ulaşılması hâlinde ödenecek 6 milyon euro daha var.

Barcelona, transferin artılarını ve eksilerini değerlendirdi ve sonunda oyuncuyla, tek sezonda 13 milyon euroyu net olarak biraz aşan bir maaş karşılığında 4 yıllık bir sözleşme imzalamayı kabul etti.

Kulüp, Altın Top sahibi bir oyuncuyla anlaştığı için bu maaş, Barcelona kadrosundaki en yüksek maaşlar arasında yer alacak.

Manchester City de transfer bedelini rahat taksitler hâlinde almayı kabul etti.