Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi

Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, tecrübeli çalıştırıcı Bülent Uygun'u göreve getirdi.

Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Yukatel , son olarak 'u çalıştıran Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır"

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Teknik direktörlük kariyeriye 2008 yılında Demir Grup 'da başlayan deneyimli çalıştırıcı, Bucaspor, , , Gaziantepspor, ve Kayserispor'da görev yaptı. Yurt dışı tecrübesi de olan Uygun, ekipleri Umm Salal, Al Gharafa ve Al Rayyan takımlarını çalıştırdı.