Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi
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Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, son olarak Kayserispor'u çalıştıran Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır"
Teknik direktörlük kariyeriye 2008 yılında Demir Grup Sivasspor'da başlayan deneyimli çalıştırıcı, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Kayserispor'da görev yaptı. Yurt dışı tecrübesi de olan Uygun, Katar ekipleri Umm Salal, Al Gharafa ve Al Rayyan takımlarını çalıştırdı.