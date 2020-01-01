Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı

32 yaşındaki futbolcu, Denizlispor'la 1+1 yıllığına anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel , 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Ligue 2 ekiplerinden forması giyen Mathieu Dossevi için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Oyuncu, 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı.

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Kariyerinde 370 maça çıkan 32 yaşındaki Dossevi, 43 gol atıp Togo Milli Takımı'nda 27 kez forma giydi.