Al Ittihad'ın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında 27 Kasım Cuma günü oynanacak Neom maçına hazırlanıyor. Hücumdaki parlak performansını sürdürmeyi ve takımının yeni bir galibiyet almasına katkı vermeyi hedefleyen En-Nesyri için bu karşılaşma, gol hanesine bir yenisini eklemenin ötesinde kişisel bir meydan okuma anlamı taşıyor.

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Karşılaşma, geçen sezon da Neom'a karşı parlayan Faslı golcü için ayrı bir önem taşıyor. En-Nesyri, Şubat 2026'da Al Ittihad'a katılmasından bu yana Neom'u en çok gol attığı rakipler listesine sokmuştu. Faslı oyuncu şimdi bu karnesini güçlendirme ve Suudi Arabistan Ligi'ndeki serüveninde kendine has bir gol rakamına tek başına ulaşma fırsatıyla karşı karşıya.

Neom, yeni bir olumsuz rakamın bir gol uzağında

Neom, En-Nesyri'nin en çok gol attığı takımlar listesinde şu anda Al Ettifaq, Al Faisaly ve Al Feiha ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Faslı golcü bu kulüplerin her birinin filelerini ikişer kez havalandırdı. Dolayısıyla cuma günkü maçta gol atması halinde Neom'a karşı gol sayısı üçe yükselecek ve Neom, En-Nesyri'nin Roshn Suudi Ligi'nde Al Ittihad formasıyla çıktığı yolculuğun başından bu yana en çok gol yediği takım haline gelecek.

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Mesele yalnızca kulüpler arasındaki istatistiksel bir sıralamadan ibaret değil. Bu maç, En-Nesyri için farklı rakiplere karşı tekrar tekrar iz bırakabildiğini kanıtlama fırsatı. Üstelik attığı goller belirli bir takımla sınırlı kalmadı, çok sayıda kulübe dağıldı. Bu da Suudi Arabistan macerasında gol attığı rakiplerin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor.

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En-Nesyri'nin rakamları: Al Ittihad'da kesintisiz parlama

Faslı golcü, Al Ittihad'a gelişinden bu yana dikkat çekici rakamlara imza attı. Roshn Suudi Ligi'nde 24 maçta 13 gol kaydeden En-Nesyri'nin gol ortalaması, takıma etkili hücum çözümleri sunabildiğini ortaya koyuyor.

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En-Nesyri geçen sezon 13 maçta altı gol attı. Bu sezon ise gol ortalamasını yükselterek 11 karşılaşmada yedi kez fileleri havalandırdı ve takıma ilk geldiği döneme kıyasla kale önünde daha etkili hale geldi.

Oyuncunun golleri dokuz farklı kulübe dağıldı. Neom, Al Ettifaq, Al Faisaly ve Al Feiha'ya ikişer gol atan En-Nesyri, Al Hilal, Al Taawoun, Al Riyadh, Al Qadsiah ve Al Kholood'a karşı ise birer kez gol sevinci yaşadı.

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Bu rakamlar, Neom maçını En-Nesyri için daha da önemli kılıyor. Faslı golcü bu karşılaşmayla, en sevdiği kurbanlar listesinde üç rakiple paylaştığı ortaklığı bozabilir ve bu sezonki gol hanesini kabartmayı sürdürebilir. Al Ittihad'ın puan toplama hedefi ile Faslı golcünün fileleri sarsmaya devam etme isteği arasında bu maç, En-Nesyri için hücumdaki değerini teyit etmek ve Roshn Suudi Ligi serüvenine yeni bir imza atmak adına yeni bir fırsat olacak.