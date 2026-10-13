Youri Mulder, PSV'nin oyununda büyük bir eksiklik görüyor

Youri Mulder, PSV'nin savunmasından endişe duyuyor. Eindhoven ekibi, geçen cuma sc Heerenveen karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Vriendenloterij Eredivisie'de bu sezon ilk kez gol yemeden bir maç tamamladı.

PSV, Heerenveen karşısında özellikle ilk yarıda zorlandı ancak Guus Til'in golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarının ortalarında Marcus Linday şanssız bir şekilde topu kendi kalesine gönderince PSV farkı ikiye çıkardı.

Mulder, salı günü RB Leipzig ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Ziggo Sport yayınında, "PSV'yi Heerenveen karşısında da iyi bulmadım. Endişe verici olan, rakibe çok fazla fırsat tanıması" değerlendirmesinde bulundu.

Analist, teknik direktör Peter Bosz'a yönelik değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Heerenveen iki üç kez gol atabilirdi. Rakibe verdiği fırsatlara rağmen, sanırım bu PSV'nin bütün sezon gol yemediği ilk maçtı. Bu, PSV için bir sorun."

Analist Nordin Amrabat da Mulder'ın görüşüne tamamen katılıyor: "PSV sahanın her yerinde önde baskı yapıyor. Bu çok iyi sonuç verebilir çünkü topu çok ileride kazanırsınız ve böylece fırsat yakalarsınız. Ya da rakip bu baskıdan çıkar ve fırsatları yaratan taraf olur."

PSV'nin de eski oyuncusu olan Amrabat, "Heerenveen karşısında da bunu gördük. PSV'nin baskısı sık sık işe yaramadı. Heerenveen devreye rahatlıkla 0-3 önde girebilirdi" dedi. Ancak karşılaşmayı PSV 2-0 kazandı.

PSV, Eredivisie'de şu ana kadar oynadığı sekiz maçta on gol yedi. Geçen ay Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldı.