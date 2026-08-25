Eintracht Frankfurt'un, Christopher Michel'in aktardığına göre Youri Baas'ın hizmetleriyle ilgilendiği belirtiliyor. Kulüp savunma hattına takviye arayışını yoğun şekilde sürdürüyor.

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter'in şu anda elinde sadece dört sağlıklı stoper bulunuyor. Bunların ikisi ilk 11'de oynayamayacak kadar gençken, Belçika Milli Takımı oyuncusu Arthur Theate'in de büyük ihtimalle satılması bekleniyor.

Bu nedenle kulüp savunma hattına takviye arıyor. Kulüp, transfer döneminin son haftasında her hâlükârda bir savunmacı kadrosuna katmak istiyor ve Baas da listenin üst sıralarında yer alıyor.

Ajax oyuncusu, hem sol bekte hem de savunmanın merkezinde görev yapabilmesi nedeniyle ilgi çekici bir seçenek olarak görülüyor.

23 yaşındaki savunmacı, Ajax'ta önemli isimlerden biri olduğu önceki iki sezona kıyasla bu sezon şu ana kadar daha mütevazı bir rol oynadı.

Avrupa'da teknik direktör Míchel her seferinde Daley Blind'i tercih ediyor. Baas, Voetbal International'a yaptığı açıklamada Amsterdam'daki mevcut durumundan memnun olmadığını söyledi.

Baas'ın Ajax ile sözleşmesi 2028'in ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre değeri 20 milyon euro.

Baas'ın Eintracht'a transfer olması hâlinde Avrupa kupalarında oynayamayacak; zira Eintracht geçen sezon Bundesliga'yı sekizinci sırada tamamladı.