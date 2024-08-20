Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-25 sezonuna da hızlı bir giriş yaptı

Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta mücadelesinde evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı.

Aslan daha sonra Konyaspor deplasmanında da 2-1 kazandı ve ikide iki yaparak altı puan elde etti.

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Gözler Young Boys'a çevrildi

Galatasaray şimdi yüzünü Avrupa'ya dikti. Okan Buruk'un öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında bu akşam Young Boys ile karşılaşacak.

Peki Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de.

Young Boys-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında bu akşam İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak.

Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Alman hakem Siebert'in yöneteceği maç TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.