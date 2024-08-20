Young Boys-Galatasaray maçı canlı izle

Galatasaray, 2024-25 sezonuna ikide iki yaparak başlarken bir yandan da Avrupa serüvenine devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray, play-off'a nasıl yükseldi?

Okan Buruk'un öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine direkt olarak play-off turundan katıldı.

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Young Boys-Galatasaray maçı canlı izle

Galatasaray, yarın gece Devler Ligi'nde play-off ilk turu maçında Young Boys'a konuk olacak.

Saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 kanalından ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Young Boys-Galatasaray 21 Ağustos Çarşamba 22.00 TRT 1 ve tabii

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE