Galatasaray, 2024-25 sezonuna ikide iki yaparak başlarken bir yandan da Avrupa serüvenine devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys ile kozlarını paylaşacak.
Galatasaray, play-off'a nasıl yükseldi?
Okan Buruk'un öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine direkt olarak play-off turundan katıldı.
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Aslan, 2023-24 sezonunda Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak bu hakkı elde etti.
Young Boys-Galatasaray maçı canlı izle
Galatasaray, yarın gece Devler Ligi'nde play-off ilk turu maçında Young Boys'a konuk olacak.
Saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 kanalından ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Young Boys-Galatasaray
|21 Ağustos Çarşamba
|22.00
|TRT 1 ve tabii