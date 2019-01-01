YORUM: "Yeni" Atletico

Barcelona'da Valverde sorunsalı, Real Madrid'de ise Ronaldo'suzluk çözüme ulaşmamışken; Atletico Madrid yenilenen anlayışıyla dikkat çekiyor.

YORUM | Özer Özyurt

Transfer politikaları ve futbollarının stili nedeniyle futbol camiasında "sıkıcı" kabul edilen ve Diego Simeone, 2019 yazı itibariyle "bir şeyler" denemeye başlamış görünüyorlar.

Genelde transfer sezonlarında kadrosunda ufak değişikiler yapan kulüp, bu yaz mevsiminde daha şimdiden gelen-giden oyuncu sayısında 18’i bulmuş durumda. Özellikle de sadece bir sezonda parlamış olan Joao Felix'i ile pazarlık bile etmeden, serbest kalma bedeli olan 126 milyon euro’yu ödeyip transfer etmeleri bu sezonu olağan geçirmeyeceklerinin en belirgin işareti.

Kulüp yönetimi açısından böyle bir farklılık yaşanıyorken esas değişim saha içinde olacak gibi görünüyor.

"Ender gelişen Osasuna ataklarına" rağmen iç saha dış saha farketmeksizin hücumu pek düşünmeyen, 1-0’lık skorlara taraftarını alıştıran ve bu oyunu benimseten Simeone, Temmuz 2019 itibariyle artık daha farklı bir oyun oynayacağının sinyallerini veriyor.

Bu yaz oynanan üç hazırlık maçında da (son oynadıkları All Stars maçını özelinde bir gösteri maçı olduğu için saymıyorum) geçtiğimiz sezon olduğu gibi oyun dizilişleri 4-4-2'iydi. Ancak diziliş aynı olmasına rağmen orta sahada tercih edilen oyuncuların özellikleri daha hücumcu bir Atleti izleyeceğimiz izlenimi veriyor.

Simeone geçtiğimiz sezonda ideal 11'inde orta sahada ikisi savunma ağırlıklı dört merkez orta saha kullanıyordu. Orta sahanın ortasında Rodri ve Thomas görev yaparken, sağ kanatta Koke sol kanatta ise Saul oynuyordu. Bu sene ise ilk hazırlık maçı olan Numancia karşısına merkezde Saul ve Llorente, solda Lemar, sağda Felix orta dörtlüsü ile yer aldılar.

Yani ön liberoların yerine oyunun iki yönünü de becerebilen 8 numaralar merkezde yerleri aldı. Tabii buna ek olarak savunma yönü çok güçlü olmayan iki kanat oyuncusu Felix ve Lemar’ın da ilk 11'de olmaları alışılmış Atleti’nin dışındaydı.

Numancia maçı 11’i :

İkinci hazırlık maçı olan Guadalajara karşısına benzer şekilde Lemar - Saul - Llorente – Vitolo ile çıkan takım maçı gol atamadan bitirmesine rağmen rakibine sadece 1 kaleyi bulan şut imkanı tanıdı. Numancia maçında ise bu sayı sıfırdı.

Guadalajara maçı 11’i

Üçüncü ve esas sınavı olan karşında ne oynayacağı merak edilen takım, nispeten çok daha zayıf olan önceki iki rakibine oynadığı oyunu mu oynacaktı yoksa geçtiğimiz senelerde rakip farketmeksiniz oynadığı "sıkıcı" futbola geri mi dönecekti?

Maçı "yeni" mantığı taşıyan Lemar - Saul - Koke - Felix orta sahası ile Real Madrid karşısına çıkan takım, artık Atletico'nun oyununun bu olacağının mesajını verdi.

Real Madrid maçı 11’i ;

Real Madrid maçında alınan sansasyonel sonuç kuşkusuz bu yeni oyun stilini oynama konusunda Simeone‘yi daha da cesaretlendirecektir. O maçta Diego Costa sakin kalıp atılmasa ortaya çıkacak muhtemel sonuç Zidane’ı bile koltuğundan edebilirdi.

Neden yeni bir oyun/transfer politikası ihtiyacı doğdu?

Bunun olası üç ihtimali var.

1- Simeone'nin ayrılmak istemesi: Adı yıl içinde sıkça , , ve Milli Takımı'yla geçen teknik adamın ayrılmama karşılığında yönetimden en az diğer iki rakibi kadar yüksek bütçeli bir takım istemesi.

2- Geçen sezonki Juventus maçları: Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahalarında Juventus’a karşı 2-0 kazandıkları maçın rövanşında 3-0 lık skorla elenmelerinin artık savunma oyunu ile ancak bir yere kadar ilerleyebileceklerini göstermiş olması.

3- Defanstaki değişim: İdeal 11’indeki savunma dörtlüsünün takımdan ayrılmış olması (Juanfran-Gimenez-Godin-Filipe Luis) ve buna bağlı yeni kurulacak savunmaya Simeone’nin güvenmeyip topu daha ileride tutma çabası.

Yeni kurulan takımın değerinin artırmasına rağmen hala ve Real’den değer anlamında gerideler.. Buna rağmen Barcelona’da Valvarde’nin üzerindeki kara bulutların dağılmamış olması, Real’in hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar ve takım içerisindeki sorunlar Atletico Madrid’i bu sezon öne çıkartıp, ipi göğüslemelerine neden olabilir.

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Hele bir de Diego Simeone, bunu yıllar önce Dunga ile futbol literatürüne giren ön libero kavramını yok sayıp göze daha hoş gelen 8 numaralar ile yaparsa küçük de olsa futbolda bir devrim yapabilir.

Biz ise yeni denemeler yapmak yerine "Seri 8 mi oynar yoksa 6 mı, Jailson’un yerine daha iyi bir ön libero lazım, Atiba yaşlandı çapa görevini artık yapamaz"tartışmalarına devam edelim.