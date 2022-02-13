YORUM | Trabzon'da "Fırtına" Bosna'dan esiyor

Trabzonspor, hem toplu hem de topsuz oyunda neden Süper Lig’in lideri olduğunu gösterdi.

Bordo-Mavili ekip, önde baskı yaparak Konya’nın paslarla çıkmasını engelledi ve oldukça dinamikti. Abdullah Avcı’nın takımı, rakibin neredeyse her hücum organizasyonunda yerini kaybetmedi ve kontrollü bir oyun sergiledi.

Ligin liderine karşı oynayan Konyaspor’un ise ısrarla oyun planından vazgeçmemesi Yeşil-Beyazlı takım için önemli bir artıydı. Özellikle ilk yarıda sabırla pas yaparak çıkmayı denediler.

Konyaspor'da Soner, özellikle ilk yarıda orta sahadan attığı tek toplarla oyunu kanatlara çok iyi açtı. Abdülkerim’in defanstan topla çıkışları etkili olsa da arkadaşları onu tehlikeli alanda topla buluşturamadı. Defans oyuncusu, sık sık ileriye doğru topla çıkışlar yapmaktan vazgeçmedi.

Visca, yıllardır Trabzonspor'da oynuyor gibiydi

Trabzonda, Visca’nın golü ve oyuna katkısı ilk yarı boyunca dikkat çeken ayrıntılardan birisiydi.

Bosnalı oyuncu, Bordo-Mavili ekibin yeni transferi gibi değildi. Takıma kısa süre içerisinde uyum sağladığını, ayağına aldığı her topta gösterdi.

Üst üste üç maçta gol sevinci yaşayan Visca; şutları, sakinliği ve temposuyla fark yarattı.

Bosnalı oyuncu, hem toplu hem de topsuz oyundaki katkısıyla neden Abdullah Avcı’nın kariyerindeki vazgeçemediği oyunculardan birisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Visca’ya eşlik eden sihirli bir ayak daha vardı. Tabii ki bu isim Nwakaeme’ydi.

Nwakaeme, sihir yaptı

Sakatlıktan dönen Nijeryalı futbolcu, ilk yarıda biraz ağır kalsa da tekniğini ve adam geçme becerisini ortaya koydu.

Visca’nın ikinci golünde 4 Konyasporlu oyuncu etrafında olmasına rağmen topa hükmetti.

Öndeki baskıya da katılan Nwakaeme, takımın şampiyonluk yolundaki yürüyüşüne büyük bir katkıda bulunuyor.

Trabzonspor, ilk yarıda neredeyse kalesinde pozisyon vermedi. Uğurcan’ı zorlayacak hiç pozisyon olmadı.

Ancak, ikinci yarıda Konyaspor topa biraz daha fazla sahip olmaya çalıştı. Bu yüzden, özellikle maçın son bölümlerinde Trabzon kalesi az da olsa baskı yedi.

Trabzon, maçın genelinde rakibine saygı duydu ve oyundaki konsantrasyonunu kaybetmedi.

Ön alanda oynayan her futbolcu baskıya katıldı. Hiçbir futbolcu, kendisini yormaktan ve daha fazla mücadele etmekten çekinmedi.

Trabzon, neden lider olduğunu gösterdi

Konyaspor ise Süper Lig’in liderine karşı nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Adam adama presi etkili uyguladılar. Son vuruşlarda biraz daha etkili olsalar, oyunun yönü değişebilirdi.

Her şeye rağmen, Trabzonspor rakibini maça ortak etmedi ve bugün bir kez daha neden şampiyonluğun en büyük adayı olduğunun altını çizdi.

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Trabzonspor’un, sezon sezonunda birçok maçı kritik olarak değerlendirilecek, fakat Konyaspor maçı hem oyun hem de tempo olarak şimdiden en unutulmayacak maçlar arasına yazıldı.

Abdullah Avcı’nın oyun kurgusu, rakibine saygısı ve oyun içi hamleleri; İlhan Palut’un Konyaspor’unu, oyunun bazı bölümlerinde kötü bir takım gibi bile gösterdi.

Maçın sonunda iki takım da alkışı sonuna kadar hak etti.