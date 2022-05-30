YORUM | Paulo Sousa, Jorge Jesus ve 'utanç verici' teknik direktörlük kavgası, Flamengo'yu paramparça ediyor

Sousa üzerindeki baskı, taraftarların Jesus'u istemesiyle daha da arttı.

Brezilya devi Flamengo tarafında her şey yolunda değil.

Rio de Janeiro takımı, Copa Libertadores'un son 16 turuna adeta hiç terlemeden yükseldi. Ancak bu, daha fazlasını isteyen taraftarları için yeterli değil.

Fırtınanın tam ortasında, biri Mengao'da sevgiyle anılan ve varlığı hâlâ gizlenen, diğeri ise görev süresi yakında sona erecek olan iki Portekizli antrenör var.

Jorge Jesus'un Flamengo'daki fantastik dönemi ve Abel Ferreira'nın Palmeiras ile arka arkaya Libertadores kazanması sayesinde, Portekizli hocalar Brezilya'da çok moda.

Ferreira hala Sao Paulo'da, Serie A'nın zirvesinde oturuyor ve aynı zamanda Palmeiras ile mükemmel bir başlangıç yapmış durumda.

Öte yandan Corinthians, eski Fenerbahçe patronu Vitor Pereira'ya emanet. Botafogo da takımın başına Luis Castro'yu getirdi.

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Bu arada Flamengo, eski Polonya milli takım teknik direktörü Paulo Sosa'yı takımın başına getirirken ondan Jorge Jesus performansı bekledi.

Ancak eski Juventus, Borussia Dortmund, Inter ve Portekizli orta saha oyuncusu şimdiden ince bir ipte yürüyor.

Görevdeki ilk ayında Flamengo, Supercopa ve Carioca Eyalet Şampiyonası'nda iki yenilgi aldı ve Serie A sezonları kötü başladı. İlk 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile 16. sırada yer alıyorlar.

Flamengo, lige kötü başlayan ilk büyük Brezilya kulübü değil. Ancak Sousa'nın savaşması gereken bir başka olası düşmanı daha vardı: Hocaların kendi aralarındaki kuralları şaşırtıcı bir şekilde ihlal etti. Medyada Flamengo teknik direktörlüğünden bahsetti. Bu, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jorge jesus'tan başkası değildi.

Jesus, UOL'ye “[Flamengo'ya] geri dönmek istiyorum” dedi. "Ama bu sadece bana bağlı değil. 20 Mayıs'a kadar bekleyebilirim. Ondan sonra hayatımla ne yapacağıma karar vermem gerekiyor.

"Bu takım hala bana dokunuyor. Onları zor durumda görmek beni rahatsız ediyor. Devam etseydim, burada uzun bir hakimiyet elde edeceğimize eminim. Diğer kulüplerin önüne geçtik” dedi.

Jesus'un yorumları Flamengo taraftarları arasında sevinçle karşılandı. Ancak yönetim kurulu sessizliğini korurken Sousa'nın ekibi öfkelendi.

"Üzücü bir ana tanık olduk." Sousa'nın menajeri Hugo Cajuda, yaptığı açıklamada, yalnızca rahatsız ve çaresiz biri böyle bir etik eksikliği, saygı eksikliği ve profesyonellik eksikliği gösterebilir" dedi.

"Uzun geçmişine rağmen, adı geçen kişi bu utanç verici bölümde başka bir seviyeye çıkmayı başarıyor.

“Her zaman 'biz'i gölgede bırakan ve her şeyi haklı çıkarmaya çalışan 'ben'in devamı. Gerekçeler ve mazeretler, 150 milyon Euro harcayıp ve sıfır kupa (Jesus görevdeyken) gören Benfica taraftarlarına verilmelidir!”

Her halükarda, önümüzdeki dönem Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye teknik direktörlük teklifini kabul eden Jesus, artık masadan kalktı. Ancak bu, Sousa üzerindeki baskıyı pek hafifletmedi.

Taraftarlar Maracana tribünlerinden Jesus'un adını söylemeye devam etti ve Pazar günü küçük bir grup, Portekizlinin istifasını talep etmek için Gavea mahallesindeki kulüp merkezine gitti.

Fluminense karşısında alınan 2-1'lik derbi galibiyeti, kulüp etrafındaki gerilimi azaltacak.

Ancak Sousa, taraftarları ikna etmek için Jesus'tan fazlasını yapmalı.

Flamengo teknik direktörlüğü, son yıllarda adeta zehirli bir kadeh. Jesus'un 2020'deki ayrılışının ardından, Domenec Torrent, Rogerio Ceni ve Renato Gaucho gelip gittiler ama hiçbiri o kadar başarılı olamadılar.

Her adamın kendi iyi noktaları vardı.

Ancak bu üçlünün hiçbiri anında başarı sağlamayı başaramadı ve bu yüzden günleri sayılıydı, bu arada seleflerinin hayaleti de ortalıkta görünmeye devam etti.

Sousa, sıradakini kendisi olabileceğini biliyor, ancak sonuna kadar savaşmaya kararlı görünüyor. Brezilya'daki kötü başlangıcına rağmen, hoca kaliteye ve şans verilirse işleri tersine çevirecek bilgi birikimine sahip.