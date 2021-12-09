YORUM | Galatasaray, grubunu yenilgisiz lider tamamladı

Galatasaray’a gruptan çıkmak için beraberlik yetiyordu ve Sarı Kırmızılı takım beklenenin aksine maça rakip yarı alanda başladı. Özellikle ilk dakikalarda Lazio kalesine çok adamla hücum etti.

Fatih Terim, maç öncesinde galibiyet için İtalya’dayız dedi ve Lazio karşısındaki parola galibiyetti. Terim’in fikri oldukça netti; Galatasaray kazanmak için oynayacak en kötü berabere kalacaktı.

Galatasaray akıllıca oynadı

İtalyan taraftarların yoğun desteği ile oynandı mücedele, ama Galatasaraylı futbolcular oldukça sakin ve ne yaptığını bilerek mücadele etti. Fatih Terim’in ekibi, maçın ilk dakikalarının ardından kendi yarı alanında rakibinin üstüne gelmesini bekledi.

Lazio takımı, yarı alanından pas yaparak çıkmayı denerken Galatasaray orta sahasında Taylan’ın baskısı ve topla iyi çıkışları vardı. Kerem, rakip yarı alanda inisiyatif aldı ve Lazio defansını karıştırmaya çalıştı.

Sol kanatta oynayan Babel, aldığı toplarda rakip kaleye doğru girmeyi denedi ve Lazio defansını zorladı. Hollandalı futbolcu, tecrübesiyle takımın en istekli oyuncularından birisiydi.

Galatasaray’ın golcüsü Diagne ise birçok pozisyonda Lazio savunmasının arasında kalsa da Senagalli futbolcu, pozisyonunu kaybetmedi ve rakip yarı alandaki baskıya katıldı.

Diagne, Galatasaray’ın son haftalarda fazlasıyla değişen forvet rotasyonundaki gole en yakın oyuncusu olarak da olarak dikkat çekti.

Muslera, takım arkadaşlarına güven verdi

Sarı Kırmızılı takım ilk yarıda kalesinde tehlikeli pozisyonlar gördü, fakat kalesini gole kapattı. Marcao ve Nelson’un uyumu her geçen gün artarken Muslera’nın kalesinden verdiği özgüven bütün takıma yansıdı.

Daha önce Lazio formasını da giymiş olan Fernando Muslera, eski takımı karşısında oldukça konsantre göründü.

Bazı pozisyonlarda sert müdahaleler alan Uruguaylı kaleci, mücadelesinden asla taviz vermedi ve bir kez daha Galatasaray için bir kaleciden fazlası olduğunu gösterdi.

Maçın geneli temposuz geçerken Lazio’nun oyudaki tansiyonu yükseltme çabaları çoğu zaman sonuç vermedi. Laziolu futbolcular, Galatasaray kalesine yaklaştı ama kritik anlardaki kararları yanlıştı.

Seyircisi önünde maçı daha fazla isteyen Lazio’ydu, ancak beklenen de buydu. Galatasaray maçı kazanmaktan ziyade lider olduğu grubu zirvede tamamlamak niyetindeydi.

Galatasaraylı futbolcuların maça olan odakları dakikalar geçtikçe biraz daha arttı ve Sarı Kırmızılı takımın liderliğini sürdürme umutları her dakika yükseldi.

Diagne, bir süre daha oyunda kalabilirdi

Hücum hattında Diagne’nin çıkmasıyla hava toplarının neredeyse hepsini Laziolu futbolcular aldı. Senegalli futbolcu, en iyi gününde değildi belki, ama bir süre daha oyunda kalabilirdi.

Maçın son bölümlerinde 4-6-0 oynayan Galatasaray’ın bütün hücum planı, rakipten kapılan toplarla hızla hücuma çıkmak oldu.

Pragmatik bir plan gibi görünse de ileride çoğalamayan Galatasaray, pivot santrforun eksikliğini yaşadı.

Karşılaşmanın son dakikalarında; Lazio baskı kurmak istese de Marcao geçit vermedi. Sarri’nin, maçın büyük bir bölümünü kapsayan notları karşılaşmaya etki etmedi.

Galatasaray, İtalya’ya lider gitti ve grubunu lider tamamlayarak döndü. Fatih Terim’in öğrencileri Avrupa’daki ilerleyişine devam edecek.

Süper Lig’de oynanan futbol ve Avrupa’da oynanan oyun arasında genel olarak bu kadar fark olmasının asıl sebebi ise maça yönelik büyük motivasyon olarak değerlendirilebilir.













































