YORUM | Galatasaray'da çöküş devam ediyor

Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde çıktığı ikinci maçtan da mağlubiyetle ayrılırken, ligin çıkıştaki ekiplerinden Kasımpaşa galibiyet serisini sürdürdü.

Ligdeki son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen Galatasaray, düşme hattının sadece dört puan üzerinde, 13. sırada yer alıyor. Bu sezon öne geçtiği maçlarda tam 18 puan kaybeden Galatasaray, bu kategoride ligin ilk sırasında. Bu istatistik, Galatasaray'ın ne kadar kırılgan bir takım olduğunun bir kanıtı.

Öte yandan Kasımpaşa, puan durumunda Galatasaray'ın altında yer almasına rağmen bu maça daha formda gelen takımdı. Ligde oynadığı son üç maçta sırasıyla Altay, Hatayspor ve Giresunspor'u yenen 'Paşa', bu süreçte yedi gol atmış ve kalesinde sadece bir gol görmüştü.

Hızlı başlayan maçın ilk bölümünde iki takım da orta alanı rahatça geçerek rakip ceza sahasına gitti. Bu durumun ortaya çıkmasında Galatasaray'ın ideal orta saha kurgusundan uzak olmasının etkisi büyüktü.

Beklerden ön libero deneyi kötü sonuç verdi

Galatasaray'da eksiklerin fazlalığı kadro kurmayı başlı başlına bir problem haline getirmişti. Özellikle cezalı olan Taylan ve Berkan ikilisinin yokluğunda Torrent'in orta sahada yapacağı tercihler merak konusuydu. Genç oyuncular Atalay Babacan ve Bartuğ Elmaz'a güvenmeyen İspanyol teknik adam, ön liberoda asıl pozisyonu sol bek olan Van Aanholt ile Galatasaray'da ağırlıklı olarak stoperde oynayan, fakat savunmanın önünde de görev yapabilen Alpaslan Öztürk'ü tercih etti.

Bu tercihin iyi sonuç verdiğini söylemek güç. Yerinde oynamayan Van Aanholt'u fazla eleştirmenin anlamı yok. Pasif görüntüsü ve garantici paslarıyla hücum yönünde katkı yapmaktan uzak kalan Alpaslan, savunmada ise bazı pozisyonlarda kademeye girmekte geç kaldı.

Kasımpaşa'nın baskılı olduğu bölümde kontradan golü bulan Galatasaray, adeta şapkadan çıkan bu avantajı devre arasına kadar dahi koruyamadı. Halil Dervişoğlu'nun şık golüne eski bir Galatasaraylı Ryan Donk 45+3'te cevap verdi. Golü getiren ise Galatasaray'ın kornerdeki yerleşim hatasıydı. Marcao, Van Aanholt, Alpaslan üçlüsü tek bir ismi marke ederken, hemen geride bomboş kalan Donk topu ağlara gönderdi.

Morutan etkisizdi

Oyunda kaldığı süre boyunca sadece 31 kez topla buluşan Olimpiu Morutan, maça ilk 11'de başlayan Galatasaraylılar içinde en az topa temas eden isimdi. Sarı kırmızılı ekipte merkez rolde oynadığı maçlarda daha etkili bir görüntü çizen Morutan, eksikler nedeniyle sağ kanatta başlamak durumunda kaldığı bu maçta, yaptığı asiste rağmen yeterince etkili olamadı.

Galatasaray'ın oyuncuları başka takımları sırtlıyor

Galatasaray'ın dört gün önce dört gol yediği Hatayspor, bugün Alanyaspor'a 6-0 kaybetti. Sezon başında Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba yaptığı hat-trick'le maçın yıldızı olurken, Galatasaray yine orta sahadaki yaratıcılık sorunlarıyla baş başaydı.

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Galatasaray'ın kiralık gönderdiği bir diğer isim Okan Kocuk ise dün Trabzonspor karşısında Giresunspor'a bir puanı getiren isimdi. Bordo mavililer karşısında sekiz kurtarış yapan ve Bakasetas'ın tekrarlanan penaltısını üst üste iki kez kurtaran Okan, Galatasaray taraftarlarına 'of' dedirten bir performansa imza attı. Bugün Galatasaray'ın kalesinde ise bir kez daha, son dönemin en çok tartışılan isimlerinden İsmail Çipe vardı.

Galatasaray sorunları çözmeyi bırakın, her geçen gün kendini daha büyük bir problemler yumağının içinde buluyor. Kaosun ortasında takımı devralan Torrent'in bu şartlar altında pozitif bir etki yaratması da kolay gözükmüyor. Son düdüğün ardından sahanın ortasına çöküp kalan Marcao'nun görüntüsü, Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumun bir özeti gibiydi.