YORUM | Avcı, rakibinin krizini fırsata çevirerek kazandı

Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında Djaniny ve Abdülkadir Ömür’ün attığı gollerle 2-0 galip geldi ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Ligin namağlup lideri olan Trabzonspor, yetenekli ve farklı oyun planlarına uyum sağlayan hücum hattıyla sezonun bu bölümüne dek gol üretmekte sıkıntı yaşamayan nadir takımlardan biri oldu. Ayrıca bordo-mavili ekip, Beşiktaş maçı gibi özel planla sahaya çıkılan maçlarda da merkezi ne kadar iyi savunabileceğini gösterdi. Avcı’nın öğrencilerinin 13 haftada 27 golle ligin en golcü takımı olması ve kalesinde gördüğü 11 golle en iyi savunma performanslarından birine imza atması bu durumu kanıtlar nitelikteydi.

Ancak Trabzonspor, henüz pres noktasında bu denli etkili ve istikrarlı bir performans gösterememişti. Bu yüzden genellikle maçları düşük tempolu geçen Trabzonspor adına bu noktada muhtemelen merkezdeki ve hücumdaki oyuncuların profilleri de etkiliydi. Fakat Abdullah Avcı, Karagümrük’ün defolarını da göz önünde bulundurarak 0-0’lık bölümdeki ana planını ön alan presi üzerine kurmuştu.

Avcı, rakibinin eksiklerinin üzerine giderek başladı

Savunma hattında önemli eksikleri bulunan Farioli’nin takımında, savunma önündeki oyun kurucu Lucas Biglia da eksikler arasındaydı. Böylesine bir ortamda Karagümrük’ün alametifarikası olan geriden oyun kurmada sıkıntı yaşaması kaçınılmazdı. Dolayısıyla Abdullah Avcı da, bu sezon bunu çok göstermese de rakibini bu şekilde gafil avlamak istedi. Maçın henüz ilk dakikasında savunma önünde oynayan Jimmy Durmaz’dan kaparak yarım şans yaşadıkları pozisyon, Trabzonspor’un planını net bir şekilde gözler önüne serdi. Özellikle ilk yarım saatlik bölümde presteki etkinliğini devam ettiren Trabzonspor, Karagümrük’ün driplingçi kanatlarına uzun vurduğu anlarda ise ikinci topları iyi toplamayı başardı. Zira bordo-mavili ekip, stoperlerini ileride konumlandırıyor ve böylelikle takım boyunu kısa tutuyordu.

Ayrıca Trabzonspor, bire bir eşleşerek savunan rakibine karşı Abdülkadir Ömür ve Djaniny gibi hareketli ve dripling kabiilyetine sahip isimlerini de etkili kullandı. Örneğin konuk ekibin penaltı kazandığı pozisyonda Djaniny, savunma arkasına sarkmayı başarmıştı.

Abdülkadir Ömür yükselişini sürdürdü

İkinci yarıda ise Karagümrük, Trabzonspor’un presini kırmaya ve kalabalık şekilde rakip yarı sahaya yerleşmeye başladı. Ancak ev sahibi ekip, bu üstünlüğünü pozisyon üretmeye aynı şekilde yansıtamadı. Trabzonspor’un son haftalardaki yükselen yıldızı Abdülkadir Ömür, 62. dakikada içeri kat ederek şık bir vuruşla takımını rahatlatan golü kaydetti. Merkezde veya kenarda kullanıldığında Trabzonspor’un önemli kozlarından olan Ömür, ayrıca Süper Lig kariyerinde ilk kez art arda üç maçta rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaş maçında bir geçiş hücumunda rakip kaleye koşu atarak skor üreten milli yıldız, bu maçta ise yaptığı düzgün ve sert vuruşla golünü kaydetti. Halihazırda üst düzey bir dripling kabiliyetine sahip olan yaratıcı oyuncu, skor yelpazesini de bu şekilde genişletirse hem Trabzonspor hem de milli takım için en önemli isimlerden biri olmaya devam edecektir.

Buna ek olarak Abdullah Avcı da muhtemelen Karagümrük’ün artık presi rahat kırmasından rahatsızlık duymuş olacak ki, golden hemen önce Djaniny’nin yerine Berat Özdemir’i oyuna aldı. Bu değişikliğin ardından Abdülkadir Ömür sağ çizgiye geçerken Berat – Siopis de merkez ikiliyi oluşturdu. Hamsik ise daha serbest bir rolle 10 numara pozisyonunda görev yapmaya başladı. Bordo-mavili ekip, 2-0’lık sor üstünlüğünü korudu ve zorlu bir rakibini daha kayıpsız aştı.