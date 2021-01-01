YORUM | Arsenal, transfer ustası Benfica'dan ders alabilir

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile karşılaşacak Arsenal, Stadio Olimpico'ya favori olarak gidiyor olabilir ama Portekiz devinden öğreneceği çok şey var.

Dünya futbolunda "satış sanatı"nı Benfica'dan daha fazla mükemmelleştiren bir kulüp daha yok.

Portekiz devi, geçtiğimiz 10 yıl içinde 393 futbolcunun satışını gerçekleştirdi ve transfere harcadıkları ücreti 1 milyar sterlin'in altında bir orana getirdi.

Bu zaman zarfında 541 milyon sterlin transfer kârı elde ettiler ve son yedi sezonun beşinde Portekiz'de şampiyonluk kupasını kaldırdılar.

Joao Felix ve Bernando Silva gibi altyapı oyuncularından; Ederson ve Angel Di Maria gibi dikkatle takip edilen yıldızların da yer aldığı yetenek taşıma bantlarını son on yılda durmadan döndürdüler.

Bu oyuncular bir arada kalsalardı, Benfica'nın ellerinde Şampiyonlar Ligi kupasını görebilirdiniz ancak Portekiz dışındaki kulüplerin devasa ekonomisi bu olasılığı neredeyse imkansız hale getirdi.

Estadio da Luz'daki yöneticiler bu durumu çok iyi anlıyorlar, bu yüzden kulüp sabit bir model için çalışıyor. Var olan en iyi genç yetenekleri bulun, onları besleyin ve geliştirin, doğru zaman geldiğinde en yüksek teklifi veren kulübe satın ve makarayı yeniden başa sarın.

Devasa bir başarı öyküsü olduğunu kanıtlamış ve yavaşlama sinyalleri gösteren bir model...

Benfica efsanesi Nuno Gomes, Arsenal'ın Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde Goal'e verdiği röportajında, "Belirli bir noktadan sonra Avrupa'daki diğer kulüplerle rekabet etmek kolay değil." dedi.

"Oyuncularınızı satmak zorundasınız çünkü büyük takımların sahip olduğu ekonomik güç ve oyunculara sundukları teklifler, Benfica'nın rekabet etmesini oldukça zorlaştırıyor."

"Taraftarların bu durumu anladıklarını düşünüyorum. Portekiz takımları her zaman oyuncu satmak zorunda kalacak. İş her seferinde, reddedemeyeceğiniz tekliflerin geldiği bir noktaya varacak."

Uzun yol boyunca Benfica'nın iki lig şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olurken 100'ün üzerinde gol atan Gomes, Portekiz'de başarılı bir grafik çizdi.

Emekli olduktan sonra 2015-2018 yılları arasında kulüp altyapısının genel müdürlüğü görevini üstlenen Gomes, rekabete devam etmesi ve Benfica'nın Portekiz'deki başarılı konumunu korumak için uygulanan bu modeli çok iyi biliyor.

"Altyapı kurulduğunda asıl amaç oyuncuları A takımı besleyecek şekilde geliştirmek için en iyi koşullara sahip olmaktı."

"Ancak elbette iyi bir maaş bütçeniz yoksa altyapılarınız da bir anlamı olmuyor. Bu yüzden Benfica, scouting departmanında çok şey geliştirdi."

"Genç yetenekler bulmak için bir model başlattılar. Bu yetenekli oyuncuları geliştirmek için çok iyi antrenörleri var ve onlara A takıma geçebilmek için fırsat veriyorlar."

"Bu yüzden, iyi antrenörler, iyi scout'lar ve altyapıda onlara aileleri gibi davranan tüm çalışanlarla uyumlu bir kombinasyon var."

2015 ve 2019'da Globe Futbol Ödülleri Yılın En İyi Akademisi Ödülü'nü alan, kulübün son teknoloji gençlik eğitim merkezi "Benfica Campus"ün başarı hikayesinden Avrupa'daki takımlar da artık yararlanıyor.

Şu anda Bernado Silva, Ruben Dias ve Joao Cancelo Manchester City ile başka bir Premier Lig şampiyonluğuna doğru yol alırken, Atletico Madrid'in 2019'da 113 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattığı Joao Felix, bu sezon La Liga lideri için 25 maçta 9 gol attı.

Manchester United'da Victor Lindelof, Valencia'da Goncalo Guedes, Paris Saint-Germain'de Danilo Pereire ve Bayern Münih forması da giymiş Lille'in orta sahası Renato Sanches de bu örneklere dahil.

Gomes, "Benfica dünya çapında yetenekler için gözlem yapıyor, ancak elbette ana prensip 16 yaşına kadar yurtdışından oyuncunuz olamayacağı için Portekizli gençler." dedi.

"Yani asıl odak noktası Portekiz'de ve erken yaşlarda gelişebilecek ve erken yaşlarda takıma katılabilecek 7-8-9 yaşlarındaki oyuncular."

Benfica ve Arsenal arasında son on yılda özellikle kulübün altyapılarına yapılan yatırım konusunda bazı benzerlikler var. Avrupa Ligi'ndeki rakipleri gibi, Arsenal da son on yılda Hale End akademisindeki tesisleri iyileştirmek için 50 milyon sterlin'i gözden çıkardı ve bunun faydasını şimdi Bukayo Saka ile Emile Smith Rowe gibi isimlerle görüyor.

Ancak Benfica son yıllarda satış ve kâr elde etme konusunda da başarılı olurken Arsenal istemediği bir şekilde başarısız oldu.

Geçtiğimiz 10 yıl içinde Arsenal, transfer satışlarından sadece 385 milyon sterlin kazanırken bu süreçte 810 milyon sterlin harcadılar.

Özellikle Şampiyonlar Ligi gelirlerine güvenmeden, kendi kendine sürdürülebilir modelle çalışan bir kulüp olduğunuzda ideal profil olmaktan da uzaklaşıyorsunuz.

Doğru zamanda oyuncu satışı söz konusu olduğunda Arsenal, Benfica'dan bir ders alabilir.

Bu İngiliz ekibinin son yıllarda oldukça para döktüğü de bir alan. 2012'den bu yana Alexis Sanchez, Mesut Özil, Sokratis, Santi Cazorla ve Shkodran Mustafi 140 milyon sterlin'in üzerinde bir anlaşma imzaladılar. Ancak hiçbiri Arsenal'a para kazandıramadı. Yine de Henrikh Mkhitaryan'ın Manchester United'dan takas ile ekibe katılması bir artı oldu.

Juventus'un başarılı kalecisi Wojciech Szczesny, İtalyan devine 27 yaşında sadece 10 milyon sterlin karşılığında satıldı. Serge Gnabry, 5 milyon sterlin karşılığında Werder Bremen'e gitti ve sadece 1 yıl sonra Bayern Münih çatısı altına girdi.

Arsenal'ın bir oyuncudan kazandığı en yüksek transfer ücreti Liverpool'un 2017'de Alex Oxlade-Chamberlain için ödediği 35 milyon sterlin oldu.

Alex Iwobi, Everton'da eğer bonus şartlarını yerine getirirse eski kulübüne 34 milyon sterlin kazandırabilir ve Arsenal'ın altyapıda yetiştirdiği bir oyuncudan kazandığı en fazla ücret ile işlerin iyileştiğine işaret edebilir.

Benfica'nın işaret tuttuğu gibi, altyapı futbolcularından elde edilen para çok önemli olabilir. Ainsley Maitland-Niles, Joe Willock ve Reiss Nelson ile yolların ayrılması halinde Arsenal'ın yaz aylarında nasıl rakamlar kazanacağını görmek ilginç olacak.

Devam eden koranavirüs salgını nedeniyle son derece sınırlı finansmanla beraber elden çıkartılabileceği düşünülen futbolculardan elde edilecek gelir, menajer Mikel Arteta ile teknik heyet sorumlusu Edu için transfer bütçesinin anahtarı olacak.

Gomes, "İyi bir alım gücüne sahip olmak için bir ekibin iyi satış yapması da çok önemli." diyor.

"Elbette, Benfica taraftarları, altyapıdan Portekizli oyuncularla dolu bir A takım oluşturmayı çok isterdi."

"Bir taraftar olarak da söyleyebilirim kulüpten ayrılan bazı oyuncuların Benfica'da daha çok kalmasını isterdim."

"Ama her zaman satmanız gereken bir nokta var. O zaman geldiğinde iyi bir satış yapmanız gerekecek."

Gomes ekliyor: "Benfica'da ana hedef, genç yeteneklere sahip olmak ve 17-18 yaşındaki Portekizli bir futbolcunun Arsenal gibi bir kulüpte, Premier Lig'de mücadele etmesini kolaylaştırmak."

"Arsenal'ın genç yetenekleri gözlemlediği iyi zamanları hatırlıyorum. Şimdi de aynı şey üzerinde çalıştıklarını düşünüyorum. Ayrıca şu anda da yetenekli oyunculara sahipler."

Her iki ligde formlarından uzak kalan Arsenal ve Benfica, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya gelecekler.

Dümendeki yeni menajerleriyle koronavirüs salgınının neden olduğu karışık bir sezonda her iki ekip için de bir geçiş dönemi yaşandı.

Karşılaşmaya favori olarak başlayacak olan Arteta'nın ekibiydi, ancak Arsenal saha dışındaki transfer pazarı söz konusu olduğunda iki ayağının üzerine çıksa bile sahadaki Portekizli rakibinden öğreneceği daha pek çok şey var...