YORUM | Altın Portakal: Ryan Babel

Ryan Babel, 2 yıl önce verdiği röportajda Galatasaray'a transferinin şifrelerini vermişti.

| Burakhan Işık @burakhanisik

Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan , üst üste 3. kez zafere ulaşmak için transferde kolları sıvadı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminin en faydalı transferi Henry Onyekuru’yu sadece 800 bin euro karşılığında renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncudan şampiyonluk yolunda 14 gol, 5 asistlik katkı aldı. Nijeryalı yıldız, Galatasaray’a imza attığı gün ‘Fatih Terim’in yeni prensi: Henry Onyekuru’ yazısını yazmıştım. Ancak artık dev kulüplerin gözünü diktiği Onyekuru ile vedalaşma zamanı geldi. Son şampiyon, 21 yaşındaki Onyekuru’nun yerini 32 yaşındaki Ryan Babel ile doldurdu.

Geride bıraktığımız sezon, Hollandalı yıldız için bir hayli ilginç oldu. 17 yaşında Ronald Koeman’ın yönetimindeki ’ta profesyonelliğe adım atan Babel, 32 yaşında Koeman tarafından Milli Takımı’na davet edildi. Beşiktaş ile sancılı bir ayrılık yaşayan Babel, Premier Lig’e tutunmaya çalışan ’a transfer oldu. Takımda ayakta kalmayı başaran tek isim olan Babel, ilk maçıyla birlikte Londra ekibinin ligde attığı gollerin %57’sine doğrudan katkıda bulundu. 16 maçta ortaya koyduğu 5 gol, 4 asistlik performans takımını ligde tutmaya yetmese de bir meydan okumadan daha galip ayrıldı. Babel’in Fulham yolculuğu, tıpkı Claudio Ranieri’nin söylediği gibi gerçekleşti: “Babel bize tecrübe getirecek, goller atacak, güçlendirecek. Onun transferiyle ilgili çok mutluyum çünkü Premier Lig’i çok iyi biliyor.”

Babel, şimdi çok iyi bildiği bir lige, hatta İstanbul’un çok iyi bildiği bir yakasına dönüyor. Geçtiğimiz sezona sol kanatta Garry Rodrigues ile başlayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Henry Onyekuru’yu ikinci yarının başlangıcına kadar ya sağ kanatta ya da rotasyonda değerlendirdi. Rodrigues’in takımdana ayrılmasıyla sol kanadın yeni sahibi olan Onyekuru, her ne kadar skor anlamında takımın yükünü çeken isim olsa da oyun anlamında sarı kırmızılıları düşürdü. Kapanan savunmaları açmakta zorlanan Galatasaray’ın sezon boyunca bir türlü set oyununu oynayamamasının en büyük sebeplerinden biri, Onyekuru’nun hücumdaki rolüydü. Ancak Feghouli’nin sağ kanatta Mariano ve Belhanda ile yakaladığı üst düzey uyum, bu açığın kapanmasına şampiyonluğu getirecek kadar yetti. Önümüzdeki sezon hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde daha oturmuş bir oyunla mücadele etmek isteyen Fatih Terim için sezonun ilk hamlesinin Babel olması tesadüf değil. Saha içinde topla ve takım arkadaşlarıyla ilişkisi çok iyi olan Babel, önümüzdeki sezon müstakbel teknik direktörünün elini bir hayli rahatlatabilir. Babel, bu durumu 2017 yılında Independent’e verdiği röportajda şu sözlerle açıklamıştı: “Top sağ taraftayken Ricardo’nun orta açacağını biliyoruz, bu yüzden ben de daima santrafor Cenk Tosun’un yanına, ceza sahasına girmeye çalışıyorum. Benim kanadımda ise farklı bir yaratıcılık var. İçeriye giriyorum, dışarıya çıkıyorum, bekimle beraber oynuyorum.”

2 yıl önce söylediği sözlerle Galatasaray’a transferinin şifrelerini veren Babel, skor açısında da Onyekuru’nun altında kalmıyor. ve Beşiktaş formalarıyla Süper Lig’de 120 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız, bu dönemde sadece Edin Visca ve Aatif Chahechouhe gibi iki skorer orta sahanın altında kaldı. Hollandalı futbolcu, Süper Lig’de toplamda 36 gol, 23 asist üretti.

Oyuncu Maç Gol Edin Visca 168 54 Aatif 124 38 Ryan Babel 120 36

Her transfer döneminde hemşehrilerin birbirini kendi takımlarına davet ettiğini duyarız. Ancak Babel transferinde bu daha farklı bir durumda. Çünkü Ryan Babel’in İstanbul’daki en yakın arkadaşı, Galatasaray’da forma giyen adaşı Ryan Donk. Morali ve performansı arasındaki uyumu Cenk Tosun’un Beşiktaş’tan ayrılmasıyla çok net bir şekilde gördüğümüz Babel, Donk’un da varlığıyla Galatasaray’a uyum sağlamakta zorlanmayacaktır. Ancak Babel’in iyi bir performans sergileyebilmesi için her şeyden önce kaba tabirle ‘Kafasının rahat olması’ gerekiyor. Ve bu rahatlıkta sadece Ryan Donk’a değil, Florya’nın patronu Fatih Terim’e ve ekonominin patronu yönetime birçok görev düşüyor.

Bu transferde taraftarların en çok çekindiği konulardan biri de Babel’in yaşı. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun dünya üzerindeki en tempolu lig olan Premier Lig’de ortaya koyduğu performansı düşündüğümüzde bu çekincenin yerini derin bir iç rahatlığına bırakması gerekiyor. Sarı kırmızılılara gelmesi halinde Fernando’dan sonra Şampiyonlar Ligi’nde en çok forma giyen 2. oyuncu haline gelecek olan Babel, bu transferin enine boyuna ne kadar düşünüldüğünü gözler önüne seriyor.