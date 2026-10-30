Yönetimsel devrim: Perez, Real Madrid'de tarihi bir karara hazırlanıyor

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, delegeler genel kurulu toplantısını önümüzdeki 21 Kasım'da düzenlemeyi planlıyor. Toplantıda kulübün mülkiyet yapısının değiştirilmesi dosyasının gündeme getirilmesi beklenirken, bir dizi önemli konunun da ele alınacağı, bunların başında ise Bernd Reichart'ın kulübün idari yapısına katılmasının geldiği belirtiliyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre,beklenen toplantı büyük önem taşıyor; zira Perez'in daha önce kulübün mülkiyet modeli üzerinde yapısal değişiklikler önermeye niyetli olduğunu açıklamasının ardından, vaat ettiği olağanüstü genel kurul toplanmadan Real Madrid'in mülkiyetinin geleceğinin görüşülme olasılığı bulunuyor.

Real Madrid, önümüzdeki 21 Kasım'dan önce Santiago Bernabeu sahasına geri dönmeyecek. O tarihte Celta Vigo'yu konuk edecek olan takım için bu, sahasında oynadığı son maçın, yani 21 Ekim'deki Leipzig karşılaşmasının üzerinden tam bir ayın geçtiği güne denk gelecek.

Bu süre zarfında Real Madrid, geçtiğimiz pazar günü Camp Nou'da bir maç oynayarak (2-1) galip geldi. Ardından pazar günü Santander'de Racing Santander ile karşılaşacak, daha sonra 4 Kasım Çarşamba günü Athletic ile oynayacak ve 7 Kasım Cumartesi günü Mestalla'da Valencia'ya konuk olacak.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Ayrıca bu dönemde, iki milli takım maçını içeren bir uluslararası ara ile birlikte, Santiago Bernabeu'da Amerikan futbol liginin bir başka maçının düzenlenmesi de yer alıyor.

Kulübün mülkiyet modelinin değiştirilmesi

Bu önemli maçların ortasında, tam olarak önümüzdeki 21 Kasım'da, Florentino Perez'in planlarında bir değişiklik olmadığı takdirde, Real Madrid'de delegeler genel kurulu toplanacak. Bu kez tüm göstergeler, kulübün bugünü ve geleceğiyle ilgili en öne çıkan konunun, yani mülkiyet modelinin değiştirilmesinin karara bağlanma olasılığına işaret ettiği için toplantı olağanüstü bir önem taşıyor.

Kulüp şimdiye kadar genel kurulun gündem maddelerini açıklamadı. Ancak bu tür toplantılar genellikle bir önceki yılın mali hesaplarının, gelecek yılın bütçesinin ve yönetim kurulunun ekonomik raporunun onaylanmasını içerir. Fakat bu kez tüm gözler yeniden, Real Madrid Başkanı'nın iki sezon önce hiç toplanmayan bir olağanüstü genel kurulda görüşmeye niyetli olduğunu açıkladığı yapısal değişikliklerin gündeme getirilme olasılığına çevrildi.

Birkaç ay önce, Enrique Riquelme'nin Real Madrid üyelerinin %35'inin desteğini aldığı son seçim kampanyası sırasında, Perez başkanlığındaki yönetim kurulu, bazı varlıkları kulübün kontrolündeki limited bir şirkete devrederek kulübün mülkiyet modelini değiştirmek için bir oylama yapma olasılığının kapısını araladı.

Florentino Perez, şirket hisselerinin sınırlı bir oranının piyasaya sürülmesi ve her biri 500 milyon avro olmak üzere toplam bir milyar avro yatıracak iki yatırımcı ortağın dahil olması olasılığına bizzat işaret etmişti.

"ACS" şirketinin başkanı, olası yatırımcıların kimliğini doğrulamamış olsa da, isimler arasında "Sixth Street" yatırım fonu ile kulübün hâlihazırda Louis Vuitton şirketi aracılığıyla iş birliği yaptığı iş insanı Bernard Arnault gösteriliyor.

Ancak kulüp şimdiye kadar bu dosyayla ilgili, ister medya düzeyinde ister üyeleriyle ilgili olsun, sessiz kalmayı tercih ediyor; öyle ki delegeler henüz genel kurulun tarihini veya orada gündeme getirilecek konuları bilmiyor.

Real Madrid taraftarları, yatırımcıların ortak olarak dahil olmasının kapısını aralayacak bu yapısal değişiklikler yoluyla "kulübün satılması" fikrine karşı olduklarını gösterdiler; Perez daha önce bu yatırımcıların karar alma yetkisine sahip olmayacaklarını teyit etmiş olsa da.

Ne var ki bu güvenceler, kulübün geniş bir taraftar ve üye kitlesinin endişelerini gidermede başarılı olamadı. Bu kesim, söz konusu adımın Real Madrid'i, İspanya Birinci Ligi kulüplerinin çoğu gibi bir spor anonim şirketine dönüştürmenin başlangıcını temsil ettiğine inanıyor.

Reichart'ın katılımı soru işaretleri doğuruyor

Buna ek olarak, Avrupa Süper Ligi projesini tanıtan "A22 Sports Management" şirketinin eski icra kurulu başkanı Bernd Reichart'ın kulübün idari yapısına katılması da söz konusu; Reichart, Real Madrid'de ürünlerle ilgili operasyonların yönetimini üstlenecek.

Ancak bu adım, Real Madrid çevrelerinde, geleceğe ve kulübün hukuki ve ekonomik yapısında beklenen değişikliklere hazırlık amacıyla Florentino Perez'in sağ kolu Anas Leghrari tarafından planlanan stratejik bir hamle olarak yorumlandı.

Ayrıca genel kurulun, Real Madrid'in Avrupa Futbol Birliği ile yürütülen müzakerelere ilişkin tutumunu, kulübün Negreira davası konusunda atmayı planladığı sonraki adımları, teknoloji bölgesi projesini ve 2027 yılından itibaren Santiago Bernabeu'da müzik konserleri düzenlenmesi dosyasını da ele alması bekleniyor.