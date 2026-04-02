Yolsuzluk şüphesi... Tunus'un eski teknik direktörüne iki yıl hapis cezası

Tunuslu bir mahkeme, bugün Perşembe günü, Tunus milli takımının eski teknik direktörü Sami Trabelsi hakkında gıyaben iki yıl hapis cezası ve yüksek miktarda para cezası verdi.

Tunuslu "Jawhara FM" radyosuna göre, bu karar gümrük kanunları ve döviz işlemleri ile ilgili suçlamalar üzerine verildi.

Ayrıca okuyun

Trabelsi, birkaç kişi ile birlikte yargılanmak üzere sevk edildi ve kendisine verilen para cezaları yarım milyon Tunus dinarını aştı. Bunun nedeni, bir şirket kurup, üzerine yüklenen borçları ve mali ihlalleri kapatmadan şirketi kapatmasıydı. Bu durum, Tunus'un eski teknik direktörünü mali yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktı.

Fransız-Tunuslu teknik direktör Sabri Lamouchi'nin şu anda, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan "Kartaca Kartalları" milli takımını yönettiği belirtiliyor.