Portekizli Roi Pedro'nun sportif direktörlük görevinden ayrılmasından bu yana Suudi Al Ahli kulübü içindeki ortam sakinleşmedi ve onun yerine görevi devralan Usame Hosavi'nin kısa bir süre sonra görevinden ayrılmaya karar vermesiyle yeni bir idari darbe hızlıca geldi; bu gelişme el-Raqi kalesinin içindeki idari istikrar üzerine soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

Al Ahli, Pedro ile ilişkisini sonlandırmıştı; ardından takımın sonuçları ve taraftar öfkesi zemininde Portekizli sportif direktörü uzaklaştırma kararının ardından kulüp yönetimi, önümüzdeki dönemde görevi devralması için Usame Hosavi'yi görevlendirmişti.

Ayrıca oku: Video: Amman gecesinin ardından Firas el-Braikan'dan çarpıcı itiraf

Pedro'nun ayrılışı, idari çalışmasına ve bazı sözleşme dosyalarına yönelik suçlamalar hakkındaki raporlar ve medya gürültüsüyle aynı zamana denk geldi; ancak eski sportif direktör bu suçlamaları reddetti ve sonraki açıklamalarında büyük bir özveri ve saygıyla çalıştığını, Al Ahli ile ilişkisinin karşılıklı rıza ile sona erdiğini vurguladı.

Hosavi istifasını sundu

Suudi "el-Riyadiyye" gazetesine göre Usame Hosavi, görevi devralmasından kısa bir süre sonra Al Ahli'de görevlendirilmiş sportif direktör olarak görevinden istifasını sundu; bu sürpriz adım sportif idare dosyasını yeniden ön plana taşıdı.

Raporlar, Hosavi'nin istifasının, kulüp yönetimiyle A takımına bağlı bir dizi karar konusunda görüş ayrılığının gölgesinde geldiğine işaret ediyor; "Ukaz" ise anlaşmazlığın aynı zamanda görevlerine bağlı yetkilerin tamamına sahip olamamasıyla da ilişkili olduğunu bildirdi.

Hosavi'nin ayrılışı, kendisini kısa bir süre içinde sportif sistemini yeniden düzenlemek ve önümüzdeki aşamada idari ve teknik çalışmanın istikrarını güvence altına alacak bir formül aramak zorunda bulan Al Ahli yönetimini yeni bir sınamayla karşı karşıya getiriyor; özellikle müsabakaların sürmesi ve takımın A takımına bağlı dosyalarda net kararlara ihtiyaç duymasıyla birlikte.