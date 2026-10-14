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Daniel Buse
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Yolsuzluk iddiaları: Real Madridli Kylian Mbappe'nin polis tarafından sorgulandığı öne sürüldü

K. Mbappe
Real Madrid

Real Madridli Kylian Mbappe'nin Fransız futbolundaki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında polis tarafından ifadesinin alındığı öne sürüldü.

Fransız spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre, soruşturulan iddialar Real Madrid'in süper yıldızına değil, Fransa millî takımının uzun yıllar güvenlik şefliğini yapan Mohamed "Momo" Sanhadji'ye yönelik. Sanhadji, 2004 ile 2026 yılları arasında Fransa millî takımında bu görevi yürüttü.

Mbappe'nin soruşturma kapsamında 30 Eylül'de polis tarafından ifadesi alındı. Sanhadji'ye yöneltilen iddialar çeşitli: Vize başvurularının kabulünde nüfuzunu kullandığı, Mbappe'ye Kamerun'a yaptığı özel bir seyahatte eşlik ettiği ve hâlâ devlet görevlisi olmasına rağmen orada onun güvenliğinden sorumlu kişi olarak çalıştığı öne sürülüyor. Mbappe'nin de 2023'te Sanhadji'ye 60 bin avronun üzerinde ödeme yaptığı iddia ediliyor.

Gazetenin haberine göre Sanhadji, ev satın alımını finanse etmek için çok sayıda millî futbolcudan kişisel olarak borç para da aldı. Eski Bayern yıldızı Franck Ribery'nin de Sanhadji'ye Sicilya tatili hediye ettiği için soruşturma dosyalarında yer aldığı belirtiliyor.

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