Yolda bir sürpriz: Trabzon, Salah ile Benzema'yı bir araya mı getirecek?

Türk basınında yer alan haberler bomba etkisi yarattı. Habere göre, Suudi Arabistan ekibi Hilal'in Fransız forveti Karim Benzema'nın Trabzonspor'a katılarak hücum hattında Mısırlı Mohamed Salah'ın yanında yer alması ihtimali gündeme geldi.

Benzema'nın Hilal'deki geleceği belirsiz görünüyor. Nitekim çeşitli basın haberleri, sözleşmesinin devam eden yaz transfer döneminin kapanmasından önce feshedilebileceğinden bahsetti.

Hilal, teknik direktör Simone Inzaghi'nin talebiyle yeni bir forvetle anlaşmak istiyor ve Harry Kane, Ollie Watkins ve Victor Osimhen gibi isimler öne çıkıyor.

Ünlü Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise X platformundaki hesabından, Trabzonspor'un bu yaz Benzema'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını belirtti.

Ayrıca, Trabzon'un Darwin Núñez konusunda Hilal ile şu ana kadar bir anlaşmaya varamadığını, ancak Türk kulübünün "kulübe teklif edilmesinin ve iki taraf arasında görüşmelerin başlamasının" ardından rotasını takım arkadaşı Benzema'ya çevirebileceğini ekledi.

Benzema, geçtiğimiz ocak ayındaki kış transfer döneminde İttihad ile sözleşmesini feshettikten sonra Hilal'e katılmış, ancak geçen sezon Zaîm ile Suudi Roshn Profesyonel Ligi şampiyonluğunu kazanamamıştı.

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