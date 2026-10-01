Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçında yer almamasına rağmen "Avrupa'nın Brezilyası" taraftarlarının bir bölümünden sevgi mesajı aldı.

Portekiz Milli Takımı, bugün perşembe günü, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda Danimarka'ya konuk oldu.

Söz konusu karşılaşma, Ronaldo ile teknik direktörü Jorge Jesus arasında son dönemde çıkan ve ardından Ronaldo'nun dün çarşamba günü Kopenhag'daki milli takım kampını terk ettiği krizden sonra Portekiz Milli Takımı'nın ilk maçıydı.

Maçın oynandığı statta bazı taraftarlar, son yaşadığı krizde "Madeira Roketi"ne destek vermeye çalıştı; bir kısmı üzerinde Ronaldo'nun adının ve yanında bir kalp işaretinin yer aldığı bir pankart taşıyarak Portekizli yıldıza özel bir sevgi mesajı iletti.

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Daha önce basında çıkan haberlere göre, bazı taraftarlar maça gitmek üzere konakladıkları otelden çıkışı sırasında teknik direktör Jorge Jesus'u da hedef aldı ve ona karşı ıslıklar çaldı.

Jesus bu tepkiye, Avrupa turnuvasının grup aşamasının dördüncü haftasında önümüzdeki pazar günü oynanacak Norveç maçının ardından Ronaldo ile yaşanan her şeyi açıklayacağını vurgulayarak karşılık verdi.

Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ikinci haftasındaki Norveç maçında oynamaması nedeniyle Jesus ile arasında çıkan krizin ardından dün çarşamba günü Portekiz Milli Takımı kampını terk ederek İspanya'nın başkenti Madrid'e dönmüştü.

Portekizli yıldız, Jorge Jesus'un milli takımda ilk ve son kararı veren kişinin kendisi olduğunu vurguladığı ve geçtiğimiz Norveç maçının bir bölümünde oynatma konusunda "Don"a verdiği sözü tutmadığını itiraf ettiği açıklamalarından yalnızca birkaç saat sonra ayrılma kararını aldı.