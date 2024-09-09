Yok artık Vincent Aboubakar! İşte yeni takımı...

Beşiktaş'ın bir süredir yollarını ayırmak istediği Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi 13 Eylül'de kapanacakken takımlar kadrolarını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'ta uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı taraftarların zaman zaman protestosuyla karşılaşan yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu.

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Hatayspor'dan paylaşım

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, taraftarlara 19.31’de bildirimleri açması uyarısında bulunarak transfer müjdesi verdi.

Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar’ın gol sevincinin yer aldığı fotoğraf ile transfer müjdesi verilirken, "Saat 19.31’de bildirimleri açın" şekilde açıklama yapıldı.