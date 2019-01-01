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Yohan Cabaye, Fenerbahçe'ye önerildi

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Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden Yohan Cabaye'in menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.

Menajerler, Fenerbahçe'ye her gün yeni oyuncular önermeye devam ediyor. Bu isimlerden sonuncusu ise Fanatik' te yer alan habere göre Yohan Cabaye oldu.

Fransız orta saha oyuncusu, sezon başında imza attığı Al-Nasr ile olan sözleşmesini feshetti. “Bir an önce futbola dönmek istiyorum”, diyen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’ye önerildi.

Cabaye’nin yaşı nedeniyle transfere çekimser yaklaşılsa da maliyetin uygun olması sebebiyle teklif hemen reddedilmedi.

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