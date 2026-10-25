Yoğun maç takvimi sorun değil! Felix Nmecha ve Gregor Kobel, Frankfurt sınavının ardından Bayern'le dev maça hazır

Borussia Dortmund'un yıldızları Gregor Kobel ve Felix Nmecha, Eintracht Frankfurt karşısında zorlu bir mücadele sonunda alınan 1-0'lık galibiyetin ardından takımın kadro derinliğini övdü. İkili, Werder Bremen ve Bayern Münih ile oynanacak kritik maçlar öncesinde yoğun maç takvimini nasıl yönettiklerini değerlendirdi.

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Dortmund zirveye çıkarken Kobel takımının inisiyatif alan oyununu övdü

Kaleci Gregor Kobel, Borussia Dortmund'un Signal Iduna Park'ta Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerek Bundesliga'da liderliğe yükselmesinde kilit rol oynadı. Jobe Bellingham'ın hazırladığı pozisyonda oyuna sonradan giren Maxi Beier'in maçın son bölümünde falsolu bir vuruşla attığı gol, Niko Kovac'ın takımına üç puanı getirdi.

Bu galibiyet, ağustos sonundan bu yana hem yurt içi hem de Avrupa müsabakaları için sık sık seyahat eden BVB'nin zorlu maç takvimini noktaladı.

Maçı değerlendiren Kobel, Dortmund'un oyunu kontrol edişini övdü: “Frankfurt ilk yarıda oldukça iyi oynasa da daha fazla inisiyatif alan taraf bizdik... Oyunu kontrol ettik ve sürekli pozisyon ürettik.”

Nmecha, yoğun maç takviminde kadro derinliğine dikkat çekti

Maçlar peş peşe oynanırken orta saha oyuncusu Felix Nmecha, kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Nmecha, modern futbolun gereklilikleriyle başa çıkmak için bunun şart olduğunu belirterek, “Bu da günümüzde futbolun nasıl olduğunu gösteriyor: Çok fazla maç oynuyorsunuz ve güçlü bir kadroya ihtiyacınız var” dedi.

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“Sonuçta oyuna girip fark yaratan iki oyuncumuzla bunu kanıtladık.”

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Genel müdür Lars Ricken de Nmecha'ya katılarak şunları söyledi: “Bu galibiyet garanti değildi. Ağustos sonundan beri çok fazla deplasmana gittik... Oyuna sonradan giren iki oyuncunun maçı belirlediğini bilmek harika.”

Kovac ve Beier, takımın baskı altındaki direncini övdü

Teknik direktör Niko Kovac, takımının kısa süre önce Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FC deplasmanına gitmesinin ardından gösterdiği mücadeleyi övdü. Kovac, “Böylesine zorlu geçen günlerin ardından çok iyi bir Eintracht takımına karşı bu maçta bütün gücümüzü ortaya koymamız gerekti” dedi.

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“Benim için en önemlisi, kaliteli bir takımı yenmiş olmamız. Bu maçtan çıkardığımız sonuç bu ve birkaç gün sonra aynısını yapabilmeyi umuyoruz.”

Galibiyet golünü atan Beier ise “Şimdiye kadar zorlu birkaç hafta geçirdik ama hepimiz futbolu ve sahada olmayı seviyoruz” diye konuştu.

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Gözler Almanya Kupası'nda ve Bayern Münih'le oynanacak Klassiker maçında

Kobel ve Nmecha şimdi, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Bayern Münih'le karşılaşmadan önce Almanya Kupası'nda Werder Bremen'e karşı oynayacakları maçla başlayacak bir başka yoğun haftaya odaklanıyor.

Savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck, takımın yakaladığı ivmeye dikkat çekti: “Son yedi maçımızın beşinde gol yemedik... Henüz kusursuz değiliz ama takım olarak ilerleme kaydediyoruz.”

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Schlotterbeck sözlerini şöyle tamamladı: “Gelecek hafta Bayern deplasmanına gideceğiz. Orada iyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Ondan önce Bremen'le karşılaşacağız. Kupa kazanmanın en kısa yolu Almanya Kupası.”