Attan düşerek kafa travması geçiren Sergio Rico'nun eşinden durumuyla ilgili müjdeli haber geldi.

PSG’nin kalecisi Sergio Rico, şampiyonluk yaşadıkları gecenin sabahında atından kötü bir şekilde düşerek kafa travması geçirdi ve hastanede tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz Pazar sabahı erken saatlerde Sevilla'daki Virgen del Rocío Hastanesine kaldırılan İspanyol kaleci, ülkesinin El Rocio kentinden bir hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

El Mira ve Canal Sur tarafından aktarılan ilk bilgilerde, 29 yaşındaki kalecinin entübe edildiği bildirildi ve durumunun ciddi olduğu bilgisi verildi.

Cumartesi akşamı Rico, kulübü Racing Strasbourg'a karşı 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettikleri maçta kendi adına Ligue 1’de ikinci kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ne söylendi?

28 Mayıs'tan beri hastanede olan Sergio Rico komadan çıktı. Sergio Rico'nun karısı, Sevilla'daki Virgen del Rocio hastanesindeki Rico'dan gelen müjdeli haberi paylaşarak eşinin bilincinin yerine geldiğini açıkladı.

İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Rico'nun eşi Alba Silva şunları söyledi:

"Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım gidiyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum, çünkü o bir şampiyondu. Ayrıca, Rico'nun kendisine tepki verdiğini de söyledi."

Ardından gazeteci tarafından Rico'nun onları tanıyıp tanımadığı sorulduğunda, eşi Alba Silva şöyle cevapladı: "Adım adım gidiyoruz, sabırlı olmalıyız."