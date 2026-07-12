Yine Messi mi?.. Arjantin-İsviçre maçının en iyi oyuncusu açıklandı

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki yoluna yarı finale yükselerek devam etti; ancak bu kez maçın en iyi oyuncusu ödülünü Lionel Messi değil, uzatmaların ardından İsviçre'yi 3-1 mağlup ettikleri heyecan verici galibiyetin ardından takım arkadaşı Julian Álvarez aldı.

Alvarez, ülkesini yarı finale taşımada belirleyici bir rol oynadıktan sonra maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Uzatmaların 113. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Alvarez’in ardından, Lautaro Martínez üçüncü golü kaydederek son şampiyonun İngiltere ile karşılaşacağı yarı finale yükselmesini kesinleştirdi.

Bu, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveninde ödülün Lionel Messi’ye gitmediği sadece ikinci kez oldu; zira “Tango” takımının kaptanı, milli takımının oynadığı maçların çoğunda bu ödüle damgasını vurmuştu.

Messi, Cezayir, Avusturya, Yeşil Burun Adaları ve Mısır maçlarında 4 kez en iyi oyuncu ödülünü kazanmıştı. Ürdün maçında ödül Giovanni Lo Celso’ya giderken, İsviçre karşılaşmasında ise Julian Álvarez ödülü kazandı ve turnuva boyunca bu ödülü kazanan sadece üçüncü Arjantinli oyuncu oldu.

Alvarez’in ödül kazanması, büyük heyecan yaşayan maraton gibi bir maçın ardından gerçekleşti. Arjantin, Alexis Mac Allister’ın golüyle erken öne geçti, ardından Dan Ndoye İsviçre adına skoru eşitledi. Daha sonra forvet Breel Embolo, 72. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı; bu karar geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Arjantin milli takımı, uzatma dakikalarında sayısal üstünlüğünü iyi değerlendirerek, 113. dakikada Alvarez'in muhteşem golüyle maçı kopardı. Ardından Lautaro Martinez, uzatma süresinde üçüncü golü attı ve Arjantin'i 2026 Dünya Kupası yarı finaline taşıdı. Arjantin'i burada İngiltere ile heyecanla beklenen bir karşılaşma bekliyor.

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