Yine hava kaosu: Singapur’daki Formula 1 sprinti ertelendi

Otomobil sporlarının dünya yönetim organı FIA'nın, yerel saatle 17.00'de (TSİ 11.00) planlanan starttan hemen önce bildirdiğine göre, şehir pistinin ikinci ve üçüncü virajlarında hâlâ pist üzerinde çok fazla su var. Gecikmenin ne kadar süreceği ise henüz belirsiz.

Geçen hafta Formula 1, Malezya'da yağmur nedeniyle bir fiyasko yaşamıştı. Özel yağmur ayarları nedeniyle çok sayıda araç formasyon turunda artık hızlanamamış ya da tamamen yolda kalmıştı. Yarış ancak yazılımda yapılan bir uyarlamanın ardından bir buçuk saat gecikmeyle başlayabilmişti.

Sprintin ardından öğleden sonra (TSİ 15.00/Sky) Grand Prix için sıralama turlarının da yapılması planlanıyor.