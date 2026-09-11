James Rodríguez (35), çeşitli uluslararası medya kuruluşlarının aktardığına göre yine de İtalya’da forma giymeyecek. Serie B ekibi Avellino’nun somut ilgisine rağmen orta saha oyuncusu, ülkesi Kolombiya’da Atlético Nacional’e dönmeyi tercih etti. Vatandaşı Juan Cuadrado (38) ise Liga DIMAYOR’da çoktan tanıtıldı, ancak Millonarios FC formasıyla.

James, İtalyan ikon Alessandro Nesta’nın teknik sorumlu olduğu Avellino’ya gitmeye çok yaklaşmıştı. Kulüp, 131 kez milli olan oyuncuyu Serie A’ya yükselme hedefinde eksik olan son parça olarak görüyordu.

James, Major League Soccer ekibi Minnesota United’dan ayrılmasının ardından bonservissiz olarak kadroya katılabilecek durumdaydı ve bu nedenle önünde birkaç kulüp seçeneği vardı, ancak İtalya’da imzayı atmasının an meselesi olduğu düşünülüyordu. Sürpriz bir gelişmeyle Atlético şimdi imzayı kaptı. Büyük olasılıkla birkaç gün içinde tanıtılacak.

James, tüm zamanların en büyük Kolombiyalı oyuncularından biri olarak görülüyor ve bu statüsünü kısmen 2014 Dünya Kupası’na borçlu. O turnuvada Uruguay’a attığı ve Puskás Ödülü kazanan olağanüstü vole de dahil olmak üzere performansıyla öne çıkmıştı.

O turnuva ona Real Madrid’e büyük bir transfer getirdi; İspanyol devi, AS Monaco’ya yaklaşık 80 milyon avro ödedi. Daha sonra Bayern Münih, Everton, Al-Rayyan, São Paulo, CA Banfield ve Club León formaları da giyen James, en iyi performanslarını ise milli takım için sergiledi.

James’in aksine Cuadrado, Güney Amerika ülkesinde çoktan tanıtıldı. Sağ bek, Juventus formasıyla tam 314 maça çıktı ve ayrıca Chelsea, Inter, Fiorentina ve Atalanta gibi takımlarda da oynadı.

116 kez milli olan oyuncu, Bogotá’da 2027 ortasına kadar sözleşme imzaladı ve yeni kulübü tarafından 'son on yılların en önde gelen Kolombiyalı futbolcularından biri' olarak tanımlandı.



