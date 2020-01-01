Yılmaz Vural yoğun bakımda

Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı. Tecrübeli teknik adamın durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı.

Altunizade Acıbadem Hastanesinde tedavi gören tecrübeli teknik adamın, bugün yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Öte yandan birçok kulüp, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla, 67 yaşındaki teknik adama geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Goal ailesi olarak Yılmaz Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

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Hastaneden açıklama

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“19 Kasım’da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım’da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır.”