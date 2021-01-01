Yılmaz Vural Süper Lig'e geri döndü

İsmail Kartal ile sözleşme imzaladıktan 5 gün sonra yollarını ayıran BB Erzurumspor, Yılmaz Vural ile anlaştı.

Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor, geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal ile anlaşmıştı. Tecrübeli antrenör Kartal, imzadan 5 gün sonra görevinden ayrılmıştı.

Sporx'te yer alan habere göre, BB Erzurumspor, Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı. Bir süredir Süper Lig'den ayrı kalan 68 yaşındaki tecrübeli antrenörün kısa süre içerisinde BB Erzurumspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Erzurumspor bu sezon ne yaptı?

BB Erzurumspor, 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de 30 maçta topladığı 27 puanla 19. sırada yer alıyor. Mavi-beyazlıla ligde 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet alırken rakip kaleye 28 gol attı. Erzurumspor kendi kalesinde ise 49 gol gördü.

BB Erzurumspor'un kalan maçları

Son olarak TFF 1. Lig'de Akhisarspor'u çalıştıran Yılmaz Vural'ı kalan haftalarda zorlu maçlar bekliyor.