Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Gaziantep FK maçının ardından duygusal anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Gaziantep'i 3-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren mavi - beyazlıların tecürbeli çalıştırıcısı Yılmaz Vural karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.

Yılmaz Vural neler söyledi?

Yılmaz Vural, kendisini eleştirenlere mesaj verdi.

"Maç sonu çok duygulandım. O duygum aslında bize verilmeyen değeri ifade ediyor. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin gündemleriyle değerlendiriyorlar. Yanlış yapıyorlar.

"Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim."

"Şimdi kafa kafaya geldik"

Yılmaz Vural, Süper Lig'de nefes nefese devam eden kümede kalma mücadelesi hakkında da yorum yaptı.

"Şimdi ancak kafa kafaya gelebildik. Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının ardından BAY geçecek. Biz de Başakşehir ile karşılaşacağız. Çok güzel fikstür yapmışlar. Kımıldayacak yerimiz yok.

"Halis Özkahya çok güzel maç yönetti. Allah'a şükürler olsun dualarımız geri çevirmedi."

Erzurumspor ligde kalan haftalarda sırasıyla, Başakşehir, Fenerbahçe (D), Kasımpaşa ve Alanyaspor (D) ile karşılaşacak.