Medyatik teknik direktör Yılmaz Vural, A Millî Takım'da yaşanan Semih Kılıçsoy krizine değindi ve sert konuştu.

Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, A Millî Takım'da yaşanan Semih Kılıçsoy krizi hakkında görüş bildirdi.

Skorer'e konuşan tecrübeli teknik adam, gündeme bomba gibi düşecek sözler sarf etti.

Yılmaz Vural ne söyledi?

Konuyla ilgili görüş bildiren Yılmaz Vural, "Semih Kılıçsoy’a en son yapılan tavır tartışılıp duruluyor. 'Adamı getirdin sonra niye yolladın?' derler falan gibi. Hoca da izah etmeye çalışıyor. Bu konu gündemi bayağı meşgul etti. Burası milli takım. Antrenör böyle uygun görmüşse ne var yani? Ne oluyor bu namus davası mı? Ümit Milli Takım mahalle takımı mı? Kendi yaş gruplarının oynadığı bir takım" dedi.

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"Bu lafları dediyse bir daha gelmesin"

Vural, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha bir dakika bu çocuk pırıl pırıl bir oğlan. 'Beni buradan alın götürün ben burada durmak istemiyorum' dediği söyleniyor.

"Eğer bu lafları dediyse onu alıp götürsünler, bir daha da gelmesin. Burada ufacık bir konuda antrenörü bu kadar yıpratmanın bir alemi yok.

"Adamın bütün konsantrasyonunu bozuyorlar. Denildiği gibi bir menajer tavsiyesi ile bu işi yaptıysa ama o zaman Montella’nın orada 1 dakika durmaması lazım.

"Ancak bunun dışında onun bu davranışına böyle tepki göstermenin de bir alemi yok."