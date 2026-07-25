Tottenham'ın yıldızı Xavi Simons, 2019'da Barcelona'dan ayrılışı ve Paris Saint-Germain'e transferi konusundaki sessizliğini bozdu.

La Masia akademisinde yetişen Simons, Katalan kulübünün altyapısındaki en dikkat çekici yeteneklerden biriydi; ancak Barcelona formasıyla geçirdiği tam bir on yılın ardından Paris'e gitmeyi tercih etti.

Aradan 7 yıl geçtikten sonra ve Tottenham'daki ikinci sezonu başlamadan önce Xavi Simons, yaşananları kendi ağzından anlatmaya karar verdi ve ayrılığının, Barcelona'nın güvenini başka oyunculara vermeyi tercih etmesinden kaynaklandığını vurguladı.

"Sport" gazetesi, Simons'ın The Sports Agents podcast'ine yaptığı açıklamaları yayımladı. Simons şunları söyledi: "Bana inanmadıkları en başından beri açıktı. O dönemde konuşmamaya karar verdim, çünkü yalnızca sahada ortaya koyduğum şeylere odaklanıyordum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana, güvendikleri başka bir oyuncu grubu olduğunu söylediler ve 'Sana bir sözleşme teklif etmek istiyoruz, ama sen projenin gerçek bir parçası olan oyunculardan değilsin' dediler."

Şunları ekledi: "Benim için karar açıktı. O dönemde insanlar perde arkasında gerçekte ne olduğunu bilmiyordu; yalnızca duyduklarına dayanan fikirleri vardı, çünkü para için ayrıldığımı öne süren bazı hikâyeler yayılmıştı."

Devam etti: "Bu beni üzdü mü? Elbette. Tüm hayatımı orada geçirdim, farklı durumlar yaşadım, bu kulübün içinde her şeyi deneyimledim; çocukluğumun tamamı oradaydı."

Şunları belirtti: "Barcelona'yı seviyorum ve bu yüzden o anlatının yayılması beni incitti, ailemi de incitti, çünkü doğru değildi."

Simons, gerçeğin birçok kişinin sandığından çok daha basit olduğunu açıkladı: "Gerçek basitti; o dönemde başka oyuncuları tercih ediyorlardı. Benim için bu iyi bir şeydi, çünkü Paris zaten devasa bir projeye sahipti."

Şunları söyledi: "16 yaşındayken Paris'te dünyanın en iyi oyuncularının yanında antrenman yapıyordum. Fazla düşünmeye gerek yoktu, karar kolaydı. Barcelona bana güvenmiyordu, bu yüzden tercihim açıktı."

Paris'teki deneyimi hakkında ise şunları söyledi: "Neymar bana en yakın olan kişiydi ve bana şöyle dedi: 'Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara, mesaj at ya da evime gel, halledelim.' Ona sonsuza dek minnettar kalacağım. İdolüm olmasının yanı sıra, bugün onu bir dost olarak da görebiliyorum."

Aynı uzun röportajda Xavi Simons, nisan ayının sonunda geçirdiği ve 2026 Dünya Kupası'nı kaçırmasına yol açan ön çapraz bağ kopması şeklindeki ciddi sakatlığının ardından başlayan iyileşme sürecinin ilk aylarından da bahsetti.

Şöyle dedi: "İlk iki gün son derece zorluydu. Aklıma gelen ilk şey Dünya Kupası oldu ve hakemlerden son bir kez ayağa kalkmayı denememe izin vermelerini istedim. Dizimin yerinden çıkıp sonra tekrar yerine oturduğunu hissettim ve o anda ciddi bir şeyin olduğunu anladım."

Şunları ekledi: "Bana mümkün olan en kötü senaryonun söz konusu olduğunu doğruladıklarında, sanki tüm dünya başımın üzerine çökmüş gibi hissettim."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Kendime, omuzlarıma çok fazla baskı yüklememem gerektiğini söyledim. Günden güne daha iyi oluyorum ve bu beni son derece mutlu ediyor."