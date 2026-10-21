La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas, İspanyol yöneticinin sürekli eleştiri hedefi olan Paris Saint-Germain kulübü hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

İspanyol yönetici, yıllarca Paris Saint-Germain'i ve ekonomik modelini eleştirdikten sonra, bu kez Paris ekibini övdü.

Spor endüstrisine adanmış bir etkinlik olan "Sportel" fuarına katılmak için Monaco'da bulunduğu sırada, "L'Equipe" gazetesi kendisine, harcamalarını, ekonomik ve idari modelini uzun süredir eleştirdiği Paris Saint-Germain'in gelişimi hakkında soru yöneltti.

Tebas, Paris ekibinin yönetiminde büyük bir ilerleme kaydedildiğini kabul ederek şöyle konuştu: "Gelirleri ve giderleri artık çok daha dengeli hale geldi, ki daha önce durum böyle değildi."



Sözlerine şöyle devam etti: "Sonunda doğru yoldalar, umduğumuz yolda."

Bu açıklamalar, Katarlı sahiplerin yatırımlarını uzun süredir sert bir şekilde eleştiren bir adamdan geldiği için şaşırtıcı sayılıyor.

Yine de Javier Tebas, Paris ekibine sınırsız bir özgürlük tanımıyor. İspanyol Lig Birliği Başkanı, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılarken, Fransız kulübünün bu yeni disiplini uzun vadede koruyacağını umduğunu belirterek şunları ekledi: "Paris Saint-Germain'in durumun yeniden kötüye gitmesine izin vermeden bu yolda ilerlemeye devam etmesini umuyorum."

Bu açıklamalar, La Liga Birliği Başkanı ile Avrupa futbolunun ekonomik kurallarına uyumu konusunda uzun süredir eleştirilerinin hedefi olan Fransa şampiyonu arasındaki ilişkide bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Dengesiz modeli nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldıktan sonra, Paris Saint-Germain sonunda İspanyol Ligi Başkanı'nın taleplerini karşılıyor gibi görünüyor.