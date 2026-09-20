Şu anda kiralık olarak Deportivo La Coruna forması giyen Barcelona'nın yıldızı Marc Casado, takımının Real Betis karşısındaki maçının otuzuncu dakikasında omzundan aldığı ciddi bir sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Casado'nun sakatlığı, Barcelona'nın yıldızı Andreas Christensen'in dün cumartesi La Liga'nın yedinci haftasında oynanan Sevilla maçında sol uyluğunun dörtbaşlı kasında sakatlanmasıyla aynı döneme denk geldi. Ayrıca Katalan takımının kalecisi Joan Garcia da Racing Santander maçında sağ dizinin menisküsünden sakatlanmıştı.

Sport gazetesi, Casado'nun Real Betis oyuncusu Marc Roca ile çarpışmasının ardından hatalı bir şekilde yere düştüğünü ve bunun endişe yarattığını aktardı.

Casado, acısı açıkça yüzüne yansıdıktan sonra sahayı terk etmek zorunda kaldı ve yerine Diego Villares girdi.

İlk izlenimler pek iç açıcı görünmüyor; çarpışmanın ardından Casado'nun takım doktorlarına köprücük kemiğine işaret ederek "Kırıldı" dediği duyuldu, sağ omzunu gösterdi ve hemen oyundan çıkmak istediğini belirtti.

Casado, takımıyla ilk maçına La Ceramica Stadyumu'nda Villarreal karşısında alınan heyecanlı galibiyette çıkmış, ardından Getafe ile berabere kalınan maçta ilk kez ilk on birde forma giymişti.

Casado'nun omzundaki sakatlığın ciddiyetini tam olarak öğrenmek için tıbbi tetkiklerin yapılmasını ve Deportivo La Coruna'nın raporunun açıklanmasını beklemek gerekecek.

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