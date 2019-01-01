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Yevhen Seleznyov, Malaga'yla anlaşmaya vardı

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Akhisarspor'un kadro dışı bıraktığı Yevhen Seleznyov'un Malaga'yla anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'da kadro dışı kaldıktan sonra adı birçok kulüple anılan Yevhen Seleznyov, Malaga yolcusu. 

Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Bursaspor'un da talip olduğu iddia edilen Ukraynalı golcü, DHA' nın haberine göre La Liga 2'de yer alan Malaga'yla anlaşmaya vardı.

Seleznyov, geçen sezon devre arasında Karabükspor'dan transfer olduğu Ege temsilcisinde, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın kaldırılmasına büyük katkı yapmıştı. Bu sezon başında Galatasaray'ın kapısından döndükten sonra performansı düşen 33 yaşındaki futbolcu, ligde 3 gol attı, UEFA Avrupa Ligi'ndeyse suskun kaldı.

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Seleznyov, 25 Kasım'daki Bursaspor maçı öncesi antrenmanda takım arkadaşı Josue'yle kavga edip kadro dışı kalmıştı.

 

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