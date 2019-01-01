Yevhen Seleznyov: Galatasaray'a gitmeme izin vermediler

Akhisarspor'un eski golcüsü Yevhen Seleznyov, Galatasaray'a transferine izin verilmediği için Ege temsilcisine sitemde bulundu.

Transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan ve geçtiğimiz günlerde La Liga 2 ekiplerinden Malaga’ya transfer olan Yevhen Seleznyov, açıklamalarda bulundu.

"Akhisarspor’da geçirdiğim zamanların iyi hatırlanmasını istiyorum. Kariyerimde önemli bir yeri var. Orada başarılar elde ettim. Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupa’yı kazandım. Kariyerimde bu kadar çok kupa kazanmamıştım," diyen Seleznyov, "Genç bir futbolcuyken İspanya’da oynamayı hayal etmiştim. Şimdi Malaga’nın La Liga’ya yükselmesi için elimden gelen yapacağım," ifadelerini kullandı.

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"Fizik olarak çok iyi durumda olduğumu söyleyemem.Tam olarak hazır değilim," diyen Ukraynalı golcü, "Türkiye’deki transfer döneminde Galatasaray’a gitmeme izin vermek yerine, beni Akhisarspor’un yedek takımıyla idmanlara gönderdiler," sözleriyle de eski kulübüne sitem etti.