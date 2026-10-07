"Yeter artık, haddini aştın": Mbappe Real Madrid'den ayrılmaya mı yaklaştı?

Kylian Mbappe, Fransa-Türkiye maçında sakatlanmasına, Horozlar'ın kampından ayrılmasına ve tedavi görmek için Madrid'e dönmesine rağmen son günlerde dikkatleri üzerine çekti ve haberleri medyaya damgasını vurdu.

Kylian'ın sakatlık sonrası davranışları büyük tartışmalara yol açtı ve iş öyle bir noktaya geldi ki artık Real Madrid'den ayrılma ihtimali konuşuluyor.

RMC Sport ağından gazeteci Daniel Riolo, Fransız forvet hakkında konuştu ve şu sonuca vardı: "Sezon sonunda ayrılmasını göz ardı etmiyoruz."

Bu tahmin, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e yakın isimlerin Mbappe hakkında söyledikleri her şeye dayanıyor. Bu kişiler Fransız forveti, Paris ve İsviçre'ye yaptığı seyahat nedeniyle, daha da önemlisi, Mourinho'nun oyuncuların sakatlanma korkusuyla bunu yapmasının yasak olduğunu açıklamasına rağmen bisiklete bindiği fotoğraf nedeniyle eleştirdi.

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Daniel şöyle açıkladı: "Bisiklet olayı buzdağının görünen kısmından ibaret. Kendime şunu sormaya başladım: Mbappe'de hâlâ istek var mı? Ne istiyor? Sanki her sabah 'büyük bir hata yapacağım' diye düşünerek uyanıyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle hatalar yapmaya devam edemez ve Mbappe'nin takım arkadaşlarını desteklemek için Fransa maçlarında bulunmamasına şaşırıyorum."

Ve ekledi: "Deplasmandaki her maça gitmek zorunda olduğunu söylemiyorum, ama pazartesi günü Stade de France'ta tüm büyük yıldızlar hazırdı ve Fransız futbol ailesi bir araya gelmişti. Zorunlu olduğunu söylemiyorum, ama 'görüşlerinizi umursamıyorum' mesajı göndermek yerine bir şey yapmaya hakkı var."

Devamında şunları söyledi: "Ama her şeyin bir sınırı var. Olumlu bir mesaj göndermesi gerekiyor. Stade de France'a gelip 'hayır, istemiyorum' demesi; Madrid'de kalıp 'hayır, istemiyorum' demesi; bir gece kulübünün önünde görünmeyip 'hayır, istemiyorum' demesi; Mourinho istemediğinde bisikletle gezintiye çıkmayıp 'hayır, istemiyorum' demesi gerekiyor."

Riolo, Mbappe'ye seslenerek şöyle dedi: "Yeter! Sınırı aştın, yeter!"

Ve ekledi: "Psikolojik olarak iyi olmadığı izlenimine kapılıyorum. Onu Dünya Kupası'nda bıraktığında her şey yolunda oluyor. Arkadaşlarıyla birlikte, keyifli vakit geçiriyor ve harika bir görüntü çiziyor. Sonra, Ballon d'Or saplantısı onu bu açıklamayı yapmaya itiyor... Arkadaşlarından birine (Ousmane Dembele) kötü davranman üzücü, ama bunu yapıyorsun."

Şunu belirtti: "Bir açıklaması vardı, ama aslında, hiçbir açıklaması yok. Yeter! Sadece seni eleştirenlere daha fazla cephane veriyorsun."

Daniel Riolo, "ona yakın hiç kimsenin bunu kendisine söylememesini" anlamadığını ve "bunun beni onun iyi olmadığı sonucuna varmaya ittiğini" söyledi ve "özel hayatının değiştiğini. Sevmeye hakkı var, ama bundan fazlasını mı istiyor? Futbol onu yoruyor, çevresinde olup biten her şey ve beklentiler omuzlarına yük biniyor, özellikle de artık sponsorunu kökten değiştirdikten sonra" diye ekledi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durumla nasıl başa çıktığını ya da çevresinde dönen her şeyi gerçekten düşünen bu kişilerin kim olduğunu anlamıyorum. Ne yapmaya çalıştığını, bu tutumu, herkesten bu kadar uzaklaşmasını anlamıyorum."

Hatırlatmak gerekir ki Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yazına kadar uzanıyor.