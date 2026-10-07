Röportajın 1. bölümünde ağırlıklı olarak FC Bayern’i konuşan Sauer, şimdi bakışını genel olarak Almanya’daki altyapı çalışmalarına çeviriyor.

Sayın Sauer, aralarında yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un da bulunduğu özel olarak oluşturulmuş bir uzman grubunun üyesi olarak, "Bundesliga Talent Series"in geliştirilmesinde yer aldınız. Bu yazdan itibaren katılımcı kulüplerin altyapı takımları, sonbahar ve ilkbaharda birbirinden ayrı iki yarım sezonda üçer ila altışar maç oynuyor (FC Bayern 2027’nin başında dahil olacak). Ortaya çıkan sonuçtan ne kadar memnunsunuz?

Jochen Sauer: Tüm deneyimlerimize rağmen, uzman grubunda başlangıçta altyapı oyuncularımız için daha fazla maç süresi sağlayacak bir organizasyonu; tüm tartışmalar, kararlar, hazırlıklar ve uygulamalar dahil olmak üzere on ay içinde hayata geçirebileceğimizi mümkün görmemiştik. Son yıllardaki deneyim daha çok, birçok farklı yapıda pek çok önlemi çok uzun süre tartıştığımızı, ancak çoğu zaman somut bir sonuç ya da karar çıkmadığını gösterdi. Anahtar kelime: Regionalliga reformu. Bu açıdan uygulamadan son derece memnunuz. Temel fikirden de şu an itibarıyla memnunum. Kendini kanıtlayıp kanıtlamayacağını ise zaman gösterecek.

Bize biraz bu düşünce sürecinden bahseder misiniz?

Gelecek maçlar FCA Bundesliga 09:30 FCB

Sauer: Tartışmanın çıkış noktalarından biri, altyapı ile profesyonel futbol arasındaki geçiş alanında gelişim potansiyeli görmemizdi. Bu geçiş, benim için tüm altyapı eğitimi içindeki en belirleyici ama aynı zamanda en zor alanlardan biri ve Almanya’da en büyük gelişim potansiyelinin de burada olduğunu düşünüyorum. U15/U16’ya kadar olan eğitimde diğer büyük ülkelerden daha kötü değiliz. Ancak bir noktadan sonra geride kalıyoruz ve bunun altyapı ile profesyonel futbol arasındaki geçiş alanında yaşandığı konusunda hemfikirdik. U17, U19 ve U23’te, diğer nedenlerin yanı sıra çok az dakika alan ve yüksek seviyede yeterince maç pratiği kazanamayan oyuncularımız olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda, oynama süresinin gelişmek için belirleyici bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Böylece ek bir organizasyon yaratma fikri ortaya çıktı. Bu organizasyonun adı bu yüzden "Talent Series", çünkü belirli bir yaş grubuyla sınırlı değil. 16 ile 21 yaş arasındaki oyuncular oynayabiliyor.

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Klopp, ilk etapta İngiltere’de olduğu gibi ayrı bir U21 ligi savunuyordu.

Sauer: Liverpool’daki döneminde İngiliz eğitim sistemindeki bu organizasyonla iyi deneyimler yaşadı. O dönem Red Bull’da görevli biri olarak da U23 takımı olmayan ya da U23 takımları Regionalliga’nın altında yer alan kulüpler için iyi bir çözümü göz önünde bulundurmak zorundaydı. Ancak uzman grup içinde konuyu tüm perspektiflerden ele almaya çalıştık. Toplam 58 altyapı performans merkezi bulunduğu için doğal olarak çok farklı başlangıç koşulları var. Ama özellikle diğer büyük liglerin izlediği yöntemlere ilişkin katkılar grup için çok önemliydi.

Klopp ile çalışmayı nasıl deneyimlediniz?

Sauer: Harikaydı, zaten genel olarak uzman grubunda da öyleydi. Farklı alanlardan insanları bir araya getirdi. İngiltere deneyimine sahip teknik direktör olarak Klopp. Stuttgart altyapı performans merkezinden yetişen, ardından birçok büyük kulüpte bulunan, UEFA’yı tanıyan ve Avrupa perspektifine sahip Sami Khedira. DFL Yönetim Kurulu üyesi Marc Lenz, DFB Genel Müdürü Andreas Rettig, Bundesliga’dan büyük deneyime sahip Markus Krösche ve Andreas Bornemann. DFB’de altyapıyla ilgilenen ve şimdi gelenek sahibi kulüp 1. FC Nürnberg’de genel müdür olan Joti Chatzialexiou. Uzman grubunun Alman futbolunun altyapı ve eğitim sisteminin gelişimine bundan sonra da faydalı ivmeler kazandırabilmesini umuyorum.

Yetenek göçü, DFB takımı için bir sorun

Örneğin?

Sauer: Hâlâ ele alınabilecek çok konu var. Almanya’da doğmuş ve Jürgen Klopp’un milli takıma çağıramayacağı birçok oyuncu bulunuyor. Yalnızca Bayern’den: Kenan Yıldız, Can Uzun? Türkiye. Josip Stanisic? Hırvatistan. Paul Wanner? Avusturya. Malik Tillman? ABD. Ve Almanya’nın dört bir yanından başka oyuncular da var. Burada da artık milli federasyonlar arasında bir rekabet var ve buna acilen karşılık vermemiz gerekiyor. Bunu çok yakından yaşıyoruz; çeşitli milli federasyonlardan tek tek oyuncularımız için ne kadar çok milli takım daveti geldiğini görüyoruz. Münih doğumlu Erblin Osmani şu anda Kosova A Milli Takımı’nda.

Almanya’da ne değişmeli?

Sauer: Bence sözünü ettiğimiz geçiş alanında birçok zorluk yatıyor. Ne kulüpler ne de federasyon için her yeteneği ve 58 NLZ’nin tamamını sürekli göz önünde bulundurmak ve yetenekleri şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit etmek kolay; ama diğer yandan burada gelişim için birçok fırsat da var.

Uzun vadede Alman futboluna başka ne yardımcı olabilir?

Sauer: Benim görüşüme göre Alman NLZ’lerindeki altyapı ve içerik çalışması iyi, hatta birçok diğer futbol ülkesinin seviyesinde, en azından o düzeyde. Ancak yetiştirdiğimiz oyunculara erkek futboluna geçiş yapma imkânını da vermeliyiz. Regionalliga’dan Bundesliga’ya kadar kulüpler, genç oyunculara süre verme konusunda daha cesur olmalı. Ancak o zaman bu oyuncular gelişir ve milli takım için seçenek haline gelir. Ve lig sistemi üzerine de mutlaka düşünmemiz gerekiyor. "Talent Series" bu konuda yardımcı olabilecek küçük bir yapı taşı. Ancak Regionalliga’ya ve 3. Lig’e ilişkin mevcut tartışmalar, memnuniyetsizlikler olduğunu ya da gelişim potansiyeli görüldüğünü ortaya koyuyor. Bana göre şu anda ideal bir rekabet piramidimiz yok.

Jochen Sauer’den FC Bayern’in rezerv takımı ve çaylak teknik direktör Dante yorumu

FC Bayern’in ikinci takımı 2021’den beri Regionalliga Bayern’de oynuyor. Ona nasıl bir rol biçiyorsunuz?

Sauer: Yeteneklerin ilk kez yetişkin futboluyla temas kurması için hayati bir rol. Yeteneklerin bugün bu deneyimi erken yaşta edinmesi gerekiyor. Bu yüzden bir U23’ü neredeyse U19’a dönüştürdük. Filip Pavic, Cassiano Kiala ya da Bastian Assomo için bu şu anda tam olarak doğru gelişim adımı.

Yeni teknik direktör Dante’yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni sezona başlangıç biraz inişli çıkışlı geçti.

Sauer: O üst düzey bir oyuncuydu, muazzam bir karizması var ve bir oyuncunun bir gün Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilmesi için nelerin gerekli olduğunu biliyor. Elbette hırslı bir eski profesyonel olarak sonuçlar iyi gelmediğinde mutsuz oluyor, Martin Demichelis döneminde de durum farklı değildi. Ama çocukların önce erkek futboluna adapte olması gerekiyor. Bu tamamen normal bir gelişim süreci. Son maçlar iyi bir yolda olduğumuzu gösterdi.

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Campus’u teknik direktörlerin gelişim merkezi olarak da ne ölçüde görüyorsunuz?

Sauer: FC Bayern’i zaten tanıyan ve teknik direktörlük kariyerindeki ilk adımlarını burada, kulüpte atan bir teknik adam doğal olarak zaten bir aidiyete sahip oluyor. Sebastian Hoeneß, Miroslav Klose ya da Martin Demichelis’in kariyerleri beni mutlu ediyor ve teknik direktörlerin gençlik alanında çok iyi gelişebileceğini düşünüyorum. Burada profesyonel futbolun baskısı yok ve teknik adamlar daha sakin bir ortamda hata yapıp kendilerini sürekli geliştirebilir. Belki bir gün içlerinden biri FC Bayern Münih’e geri döner. Bu arada Red&Gold’u ve uluslararası partner ağımızı da yetenekli teknik direktörlerimiz için bir gelişim fırsatı ve bir sonraki adım olarak görüyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda FC Bayern’in, Manchester United’ın takımdan ayrılmak isteyen 16 yaşındaki yıldız adayı JJ Gabriel ile ilgilendiğine dair söylentiler vardı. Bu tür transferleri genel olarak ne kadar mantıklı buluyorsunuz?

Sauer: Böylesine yetenekli bir çocuk kulüp değiştirmek istediğinde ve tüm uluslararası üst düzey kulüpler onun peşindeyse, üst seviyede muazzam bir rekabet ortaya çıkıyor ve işin ekonomik yönleri de devreye giriyor. Bu nedenle bu, Campus’un değil profesyonel alanın konusu.