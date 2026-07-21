Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Alman teknik direktörü Matthias Jaissle'ye aynı anda 4 transferle destek olmaya karar verdi, ancak bu transferler yeşil sahanın dışında gerçekleşti.

Al Ahli, üst üste iki sezon AFC Şampiyonlar Ligi Elit'i kazanarak olağanüstü bir başarıya imza attıktan sonra, gelecek sezon da başarı yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda Al Ahli, bugün salı günü, performans kalitesini yükseltmek ve oyuncularına daha iyi bakabilmek amacıyla spor hekimliği, fizyoterapi, spor bilimleri ve fiziksel hazırlık alanlarında uzman 4 isimle anlaştığını duyurdu.

Al Ahli, resmi sitesinde yayımladığı açıklamada, bu uzman kadroya İspanyol hekim Simón Bueno López'in dahil olduğunu; López'in, İspanyol ekibi Villarreal ile geçirdiği uzun bir kariyerin ardından kulübün sağlık ekibine katıldığını belirtti.

Listede ayrıca, Hollandalı fizyoterapist Jesper Gabriëls de yer aldı. Gabriëls daha önce Hollanda ekibi Vitesse ve Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'da, ayrıca Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na bağlı Geleceğin Şahinleri programında görev yapmıştı.

Al Ahli ayrıca, spor bilimleri ve fiziksel hazırlık uzmanı Luke Garcia ile de anlaştı. Garcia daha önce Amerikan ekibi Los Angeles Galaxy, Kanada ekibi Toronto ve ayrıca Portekiz ekibi Benfica ile çalışmıştı.

Son isim ise Avusturyalı fiziksel hazırlık uzmanı Sebastian Kirchner oldu. Kirchner, 2019'dan itibaren Avusturya ekibi Red Bull Salzburg ile çalışmış; ayrıca Liefering kulübü, Red Bull Salzburg Akademisi ve Salzburg'daki Olimpik Antrenman Merkezi'nde de görev yapmıştı.

Al Ahli'nin gelecek sezon birçok kupada mücadele edeceğini belirtmek gerekir. Bunların başında yerel düzeyde Roshn Ligi ve Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası, kıtasal düzeyde AFC Şampiyonlar Ligi Elit, dünya çapında ise Kıtalararası Kulüpler Kupası geliyor.