Yeşil ışık yaklaşıyor: Flick, Villarreal maçı öncesi kozunu geri kazanıyor

Barcelona taraftarlarının uzun süredir beklediği bir haberde, İspanyol yıldız Dani Olmo, teknik direktör Hansi Flick'in sezonun en önemli maçlarındaki planlarını fazlasıyla etkileyen bir sakatlığın ardından sahalara dönmeye yaklaştı.

Barcelona'nın 28 yaşındaki oyun kurucusu, geçtiğimiz 20 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain karşılaşmasından bu yana takımdan uzaktı. O maçta sol adductor kasında yaşadığı sakatlık onu sahayı terk etmeye zorlamış, ardından uzun bir tedavi ve rehabilitasyon sürecine girmişti.

Olmo'nun yokluğu Barcelona için ağır bir darbe oldu; zira Flick, Real Madrid, Aston Villa ve Atletico Madrid karşısındaki kritik maçlarda onun hizmetlerinden yoksun kaldı. Bu karşılaşmalar, Olmo çapında bir oyuncunun varlığının sahanın son üçte birlik bölümünde fark yaratabileceği müsabakalardı.

Ancak İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, son günler Katalan kulübünün koridorlarında sevindirici haberler getirdi; İspanyol milli oyuncu kendisini büyük ölçüde daha iyi hissediyor ve dönüşe hazır olduğuna tam bir güven duyuyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 08:00 VIL

Olmo mükemmel bir şekilde iyileşiyor ve rehabilitasyon programındaki ilerlemesi beklentileri aştı; öyle ki teknik ekip, bu haftanın ortasında bir maç olsaydı onun hazır olabileceğini düşünüyor.

Sağlık ve teknik ekip artık net bir hedef koyuyor: Olmo'yu, 22 Kasım Pazar günü oynanması planlanan Villarreal karşısındaki gelecek lig maçına katılabilmesi için gereken tıbbi izni alacak şekilde hazırlamak.

Oyuncu, mevcut milli takım arasını belirli ve yoğun antrenmanlar yaparak mümkün olan en iyi fiziksel seviyeye ulaşmak için değerlendirecek; bu da sezonun kritik bir aşaması öncesinde Barcelona'ya hücum gücünün büyük bölümünü geri kazandırabilecek beklenen dönüşüne zemin hazırlayacak.