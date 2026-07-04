Yeşil Burun Adaları, Zlatan Ibrahimovic’i yakaladı: ‘Neredeyse ağlayacağım...’

Fox Sports’ta yorumcu olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic, Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası’ndaki performansından övgüyle bahsetmekten kendini alamadı. Mavi Köpekbalıkları ne yazık ki Dünya Kupası’nda bir üst tura çıkamadı, ancak dünya şampiyonu Arjantin karşısında etkileyici bir mücadele sergiledi (uzatmaların ardından 3-2 mağlup oldular).

Maçın ardından Ibrahimovic tek bir şeyden bahsetmek istedi. “Yeşil Burun Adaları’na alkış.”

“Her şey Yeşil Burun Adaları hakkındaydı; büyük hayalleri olan küçük bir ada. Neredeyse bir devi yeniyorlardı. Onlar kahramanlar. Adalarının idolleri oldular ve bu Dünya Kupası’nda doksan dakika içinde hiçbir maçı kaybetmediler.”

“Tüm dünya Yeşil Burun Adaları’nın bir şansı olduğuna inanmıyordu, ama bu küçük ada buna inandı. Yüzde iki yüz eminim ki büyük bir kutlama yapacaklar. Kırmızı halıyla karşılanacaklar.”

“Bu başarı tarih kitaplarına geçecek cinsten. Neredeyse gözyaşlarına boğulacaktım... Bu, Arjantin ya da Lionel Messi ile ilgili değil, Yeşil Burun Adaları ile ilgili. Neredeyse başardılar. Futbol budur,” diyen Ibrahimovic, bu futbol masalından içtenlikle etkilenmiş görünüyor.

Deroy Duarte ve Sidny Lopes Cabral’ın Rotterdam’da attığı iki gol maalesef sekizinci tura çıkmak için yeterli olmadı.

Arjantin, bir sonraki turda Mısır ile karşılaşacak. Bu maç Salı akşamı saat 18:00’de oynanacak.