Yeşil Burun Adaları'ndan bir oyuncu: Suudi Arabistan'a İspanya'ya davrandığımız gibi davranacağız

Yeşil Burun Adaları’nın savunma oyuncusu Pico López, eleme turundaki bu kritik maçta ülkesinin milli takımının Suudi Arabistan milli takımına, Dünya Kupası’nda İspanya milli takımına gösterdiği saygının aynısını göstereceğini vurguladı.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Cumartesi sabahı erken saatlerde, ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek.

Suudi gazetesi "Al-Sharq Al-Awsat"ın aktardığı maç öncesi basın toplantısında López şunları söyledi: "Dünyanın dört bir yanından inanılmaz bir destek aldık, bu gerçekten olağanüstü bir şeydi. Buraya kadar geldiğimize inanmak bile zor."

Lopez sözlerine şöyle devam etti: “Bu turnuvalara katılmak liyakate dayalıdır, çok çalışmak gerekir. Federasyon, mevcut en iyi yetenekleri bir araya getirmek için kesinlikle büyük çaba sarf etti. Kolay olmadı, ancak inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik.”

Şöyle devam etti: “İspanya karşısında harika bir puan aldık ve bu takımda, dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet edebileceğimize dair inanç ve güven var.”

Şöyle devam etti: “Belki de Suudi Arabistan’la oynayacağımız bu maç, her iki takımın da olumlu bir sonuç alabileceğini düşündüğü maç olacak. Her iki takım da üç puanı hedefliyordu ve bu durum değişmedi.”

Son olarak şunları söyledi: “Kazanmaya çalışacağız ve sonra ne olacağını göreceğiz. Burada zayıf takım yok. Suudi Arabistan’a da İspanya ve Uruguay’a gösterdiğimiz saygının aynısını göstereceğiz.”

Bu maç her iki takım için de belirleyici niteliğinde; her ikisi de diğer gruplardaki üçüncü sıradaki takımların sıralamasını beklemeden Dünya Kupası'nın son 32 turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Suudi Arabistan milli takımı, 1 puanla 8. grubun dördüncü ve son sırasında yer alıyor; Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın birer puan gerisinde bulunurken, İspanya ise 4 puanla grubun lideri konumunda.