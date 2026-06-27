Yeşil Burun Adaları kaptanı Ryan Mendes hakkında polis soruşturması: deliller birikiyor

Globo’nun haberine göre, Ryan Mendes, tecavüz suçlaması nedeniyle Yeni Zelanda’da polis soruşturmasının konusu oldu. Kulüp düzeyinde Türk takımı Iğdır FK’da forma giyen Yeşil Burun Adaları milli takım kaptanı, mart ayında milli takımla birlikte Auckland’da kaldıkları sırada Brezilyalı bir kadına cinsel saldırıda bulunup tecavüz ettiği iddia ediliyor.

İddia edilen olay, 27 Mart'ta FIFA Serisi için Yeşil Burun Adaları milli takımının konakladığı otelde meydana geldi. Portekizce, Yeşil Burun Adaları'nın resmi dili olduğu için kadın, Afrika takımı adına tercüman ve operasyonel personel olarak orada çalışıyordu.

İddianameye göre Mendes, kadının otel odasına zorla girmiş ve ardından ona fiziksel saldırıda bulunmuştur. Brezilyalı kadın, direnmeye çalışırken dövüldüğünü, ısırıldığını ve boğazlandığını, ardından da tecavüze uğradığını ifade etmiştir.

Olayın ardından hazırlanan tıbbi raporda çeşitli yaralanmalar belirtilmiştir. Muayenede, göğüslerinde, boynunda ve dudaklarında morluklar ile kafa derisi ve kalçalarında ağrılı bölgeler tespit edilmiştir. Ayrıca genital muayene sırasında iki adet ağrılı yara izi saptanmıştır.

Kadın ve eşi, Mayıs ayında hem Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu’na hem de FIFA’ya resmi şikayette bulundu. Şikayetlerine kanıtlar eklediler ve federasyonlardan Mendes’i Dünya Kupası kadrosuna almamalarını talep ettiler. Çifte göre, bu talebe hiçbir zaman yanıt gelmedi.

Ciddi suçlamalara rağmen, 36 yaşındaki forvet, Dünya Kupası'ndaki Yeşil Burun Adaları kadrosunda yer alıyor. Mavi Köpekbalıkları, grubunu ikinci sırada tamamlayarak eleme turlarına yükseldi ve Cuma günü Arjantin ile karşılaşacak.

Yeni Zelanda polisi, davanın halen soruşturma aşamasında olduğunu doğruladı. Açıklamada, “Yeni Zelanda polisi, 10 Nisan’da Auckland merkezinde kaydedilen bir şikâyetin soruşturulduğunu teyit eder. Şu anda daha fazla bilgi veremiyoruz” denildi.

Yeni Zelanda Futbol Federasyonu da olayın ayrıntılarına girmeyi istemiyor. Mart ayında FIFA Serisi’ni düzenleyen federasyon, “Bu olayın Yeni Zelanda polisinin yetki alanında olduğunu anlıyoruz; dolayısıyla durum hakkında yorum yapmak için en uygun taraf onlar” dedi.